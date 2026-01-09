Marcel Hirscher si è espresso sui social. KEYSTONE

Si sono rincorse molte voci nel mondo del Circo Bianco a proposito di un rientro di Marcel Hirscher per le Olimpiadi. L’austriaco, che ora gareggia per i Paesi Bassi (patria della madre), ha voluto sui social spazzare via le speculazioni e annunciare che non parteciperà a gare questo inverno.

«La verità è questa: non ce la faccio. Il ritmo che riesco a tenere non è da Coppa del Mondo», ha dichiarato venerdì in un video pubblicato su Instagram l’otto volte vincitore della classifica generale. «Continuerò ad allenarmi e magari riuscirò a tornare il prossimo anno».

Fino a poco tempo fa Hirscher puntava ufficialmente a un rientro in gara a gennaio. Ma ora il progetto è definitivamente accantonato. «Quest’anno per me non ci saranno gare di Coppa del Mondo e nemmeno i Giochi olimpici», ha spiegato. Lo sciatore ha inoltre raccontato di una pausa forzata di 14 giorni attorno a Natale a causa di un infortunio al polpaccio. «Non è certo l’ideale per ritrovare velocità e fiducia. E quando tornerò in Coppa del Mondo voglio farlo nel modo giusto».

«Haters gonna live it»

All’inizio di dicembre 2024, relativamente presto nella sua stagione di rientro dopo oltre cinque anni e mezzo di assenza, il 36enne aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A causa dell’infortunio non aveva potuto svolgere alcuna preparazione sulla neve durante l’estate.

In autunno una infezione virale gli è poi costata altre tre settimane di stop. Un recente allenamento sulla Reiteralm «con i migliori» ha rafforzato la sua decisione. «Haters gonna love it – i detrattori se ne compiaceranno. A tutti quelli che avrebbero voluto vedermi sciare: non piace nemmeno a me, mi dispiace che quest’anno non sia possibile».