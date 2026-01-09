  1. Clienti privati
Sci alpino Hirscher torna a gareggiare? Ecco la sua risposta

Swisstxt

9.1.2026 - 13:38

Marcel Hirscher si è espresso sui social.
KEYSTONE

Si sono rincorse molte voci nel mondo del Circo Bianco a proposito di un rientro di Marcel Hirscher per le Olimpiadi. L’austriaco, che ora gareggia per i Paesi Bassi (patria della madre), ha voluto sui social spazzare via le speculazioni e annunciare che non parteciperà a gare questo inverno.

Keystone-ATS

09.01.2026, 13:38

09.01.2026, 14:30

«La verità è questa: non ce la faccio. Il ritmo che riesco a tenere non è da Coppa del Mondo», ha dichiarato venerdì in un video pubblicato su Instagram l’otto volte vincitore della classifica generale. «Continuerò ad allenarmi e magari riuscirò a tornare il prossimo anno».

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

Fino a poco tempo fa Hirscher puntava ufficialmente a un rientro in gara a gennaio. Ma ora il progetto è definitivamente accantonato. «Quest’anno per me non ci saranno gare di Coppa del Mondo e nemmeno i Giochi olimpici», ha spiegato. Lo sciatore ha inoltre raccontato di una pausa forzata di 14 giorni attorno a Natale a causa di un infortunio al polpaccio. «Non è certo l’ideale per ritrovare velocità e fiducia. E quando tornerò in Coppa del Mondo voglio farlo nel modo giusto».

«Haters gonna live it»

All’inizio di dicembre 2024, relativamente presto nella sua stagione di rientro dopo oltre cinque anni e mezzo di assenza, il 36enne aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. A causa dell’infortunio non aveva potuto svolgere alcuna preparazione sulla neve durante l’estate.

Calendario di Coppa del Mondo

Questa stagione sono in programma oltre 80 gare fino alla fine di marzo 2026. Ecco una panoramica del calendario completo delle gare di sci.

Keystone

In autunno una infezione virale gli è poi costata altre tre settimane di stop. Un recente allenamento sulla Reiteralm «con i migliori» ha rafforzato la sua decisione. «Haters gonna love it – i detrattori se ne compiaceranno. A tutti quelli che avrebbero voluto vedermi sciare: non piace nemmeno a me, mi dispiace che quest’anno non sia possibile».

