Marcel Hirscher è già stato operato. blue Sport

La stagione del ritorno di Marcel Hirscher si interrompe bruscamente dopo un grave errore in allenamento. Il giorno dopo la brutta notizia, la leggenda dello sci parla dall'ospedale.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Marcel Hirscher si è lacerato il legamento crociato durante l'allenamento di lunedì sulla Reiteralm e ha dovuto interrompere bruscamente la sua stagione di rientro dopo solo tre gare.

L'austriaco è stato operato a Graz lunedì sera e ha parlato dall'ospedale il giorno dopo l'incidente.

È una situazione difficile per lui e per la sua squadra, ammette lo sciatore. Ma allo stesso tempo chiarisce: «Per fortuna non è successo quando avevo 25 anni, ma ora che ne ho 35». Mostra di più

«L'ultima manche della stagione. Ciò che rimane è l'amore per lo sci. Grazie a tutti per il sostegno», ha scritto martedì Marcel Hirscher in un post su Instagram sotto un video pubblicato che mostra il devastante incidente accaduto in allenamento sulla Reiteralm.

Durante una curva a destra, Hirscher scivola e riesce a evitare la caduta, ma si afferra immediatamente il ginocchio sinistro. «Una classica curva interna», racconta il 67 volte vincitore della Coppa del Mondo dal suo letto d'ospedale il giorno seguente, «mi sono rialzato relativamente in fretta. Fino a quel momento, ero molto soddisfatto della mia prestazione. È stata una sessione di allenamento molto bella, fino alla curva in cui sono scivolato».

«È un'orribile sensazione»

Qualche ora dopo è arrivata l'amara diagnosi di rottura del legamento crociato, che ha messo fine alla stagione. «Il legamento crociato è sempre problematico, ma è successo in modo così stupido... non sono nemmeno caduto, sono solo scivolato», dice Hirscher, amareggiato.

«È una sensazione orribile - prosegue l'austriaco - ora capisco quanto sia brutta questa sensazione. Ti rendi conto immediatamente che è successo qualcosa. È un momento molto amaro».

Dopo solo tre gare a Sölden, Levi e Gurgl, la stagione del ritorno del 35enne è dunque già finita. «La realtà è dura. Mi dispiace per tutto il team, perché tutti hanno dato il massimo e ora non abbiamo la possibilità di correre per l'intera stagione», ammette.

La millecentesima caduta

Allo stesso tempo è consapevole che infortuni così gravi al ginocchio sono parte integrante dello sci: «È un destino comune a molti sciatori. Purtroppo capita spesso ai giovani atleti. Io sono stato molto fortunato perché non mi è mai successo nulla in milioni di curve che ho fatto in vita mia. Per fortuna non è successo quando avevo 25 anni, ma ora che ne ho 35».

Dopo tutto, è scivolato mille volte in questo modo, e sottolinea: «Ieri era la millecentesima volta. Sembra che fosse destino».