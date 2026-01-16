Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»

Marco Odermatt ha commesso due errori nel super-G di Wengen, che gli sono costati il podio e forse la vittoria. KEYSTONE

Marco Odermatt ha mancato di poco il podio nel super-G di Wengen e sa esattamente dove ha commesso gli errori cruciali. Nel frattempo, ha solo parole di elogio per Giovanni Franzoni al suo primo successo in Coppa del Mondo.

Il nidvaldese ha commesso due errori e sa dove è rimasto indietro.

L'elvetico dice al vincitore Giovanni Franzoni di aver visto la sua manche e di aver capito che era quella vincente. Mostra di più

Marco Odermatt termina direttamente dietro Franjo von Allmen al quarto posto nel super-G di Wengen.

Mentre il compagno di squadra von Allmen ha detto che avrebbe potuto essere eliminato se avesse commesso un errore, anche Odermatt sa dove ha lasciato il tempo: «In realtà è stata una buona gara per me, ma purtroppo ho commesso due errori, di cui uno grosso nella Brüggli-S. Sapevo che se non fossi uscito da lì con la massima velocità, sarebbe stato difficile».

Il leader della classifica generale di Coppa del Mondo spiega di aver corso più rischi nel tratto chiave, aspettando più a lungo per alzarsi sugli sci: «Se aspetti due centesimi di troppo a 110 km/h per alzarti sugli sci, allora sei due metri in ritardo invece che esattamente sulla linea».

C'è un secondo punto in cui non ha sciato come avrebbe voluto: «Ho urtato qualcosa nel tratto dell'Hanegg e sono stato portato fuori posizione: questo costa tempo a 140 km/h».

Elogio del vincitore della prima edizione Franzoni

Alla fine, Odermatt perde poco più di mezzo secondo dal vincitore Giovanni Franzoni, che festeggia la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. L'elvetico afferma che avrebbe potuto tenere il passo dell'italiano in termini di velocità se non avesse commesso degli errori, ma che non è stato sufficiente.

Nel frattempo, il nidvaldese ha solo elogi per Franzoni: «Siamo saliti sul podio insieme in Val Gardena/Gröden. È un ragazzo in gamba».

Il 24enne ha sorpreso tutti in allenamento: «Durante il primo allenamento ho pensato che avesse saltato qualche passaggio. Poi si è scoperto che non era così».

Nella seconda sessione di allenamento, Franzoni ha fatto registrare un altro miglior tempo ed è stato anche il più veloce nel super-G di oggi. Odermatt: «Ora è decisamente sbocciato».

Il nidvaldese ha subito intuito che anche la corsa di Franzoni era forte oggi. Nella zona di arrivo, lo sciatore svizzero si è congratulato con l'italiano e ha rivelato: «Gli ho detto che avevo visto la sua manche con il pettorale numero 1 e che avevo già detto in cima che era da vittoria».

Franzoni aveva già corso bene in allenamento e Odi si era reso conto di questo testa a testa: «Con la sua velocità in allenamento, sapevo che sarebbe stato difficile batterlo».

Giovanni Franzoni vince la sua prima gara di Coppa del Mondo all'età di 24 anni. KEYSTONE

Il numero 1 per una volta non è uno svantaggio

Il fatto che l'italiano abbia iniziato la gara con il pettorale numero 1 - che di solito è uno svantaggio nel super-G - oggi non è stato di certo negativo: «Tutti avrebbero voluto prendere il numero 1 oggi», spiega Odermatt.

Dopotutto, il super-G è molto simile alle sessioni di allenamento in discesa e non ci sono molte opzioni per cambiare la propria posizione.

Le gare continuano sabato a Wengen. Franzoni colpirà ancora?

Odermatt stesso sa almeno cosa deve fare di diverso: «Aspettare troppo a lungo nel Brüggli-S, questo non può accadere a me domani».

C'è poi un buon auspicio dall'anno scorso: Odi è arrivato solo settimo nel super-G di venerdì e ha vinto la discesa libera di sabato...