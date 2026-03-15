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Sci Alpino Holdener sul podio ad Åre mentre Shiffrin domina lo slalom

fon

15.3.2026

Wendy Holdener torna sul podio.
Wendy Holdener torna sul podio.
KEYSTONE

Wendy Holdener conquista il secondo podio stagionale nello slalom di Åre, chiudendo terza alle spalle della dominatrice Mikaela Shiffrin.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

15.03.2026, 13:32

Wendy Holdener sale di nuovo sul podio nello slalom di Åre. La sciatrice svittese ha chiuso la gara al terzo posto, conquistando così il suo secondo piazzamento tra le prime tre in questa stagione.

La vittoria è andata a Mikaela Shiffrin, ancora una volta padrona della disciplina. L'americana ha firmato l'ottavo successo stagionale tra i pali stretti, disciplina nella quale ha già messo al sicuro il nono trofeo di specialità della sua carriera.

Alle sue spalle si è piazzata Emma Aicher. Con questo risultato la statunitense rafforza ulteriormente la propria leadership nella classifica della disciplina, portando il vantaggio sulla tedesca a 140 punti quando restano ancora quattro gare da disputare.

Tra le altre svizzere, Camille Rast ha chiuso al decimo posto, perdendo una posizione rispetto alla prima manche e accusando un ritardo di 2”29 dalla vincitrice.

Più indietro le altre rossocrociate: Mélanie Meillard ha terminato 16esima (+2”63), mentre Eliane Christen si è classificata 27esima con un distacco di 4”82.

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