Wendy Holdener KEYSTONE

Wendy Holdener non è riuscita a salire sul podio dello slalom di Copper Mountain.

SwissTXT Swisstxt

Il terzo slalom di Coppa del mondo della stagione, disputato domenica a Copper Mountain, ha emesso un verdetto in linea con i primi due: Mikaela Shiffrin ha firmato il suo 104° successo nel circuito. Su una pista deteriorata, contro la quale molte atlete hanno dovuto lottare, la statunitense non ha incontrato difficoltà e ha - ancora una volta - sbaragliato la concorrenza. Ad avvicinarsi di più è stata la tedesca Lena Duerr, che ha accusato un ritardo di 1’’57.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026 Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati. Keystone

La migliore svizzera è stata Wendy Holdener, quarta a soli 14 centesimi da Lara Colturi, terza. Unica atleta capace di restare nel solco di Shiffrin nella prima manche, Holdener ha però mancato l’aggancio al podio con una seconda discesa sottotono. Per sua fortuna, il vantaggio accumulato in avvio le ha permesso di limitare i danni e chiudere comunque ai piedi del podio.

Il team rossocrociato torna a casa col sorriso

Non si è ripetuta Camille Rast, terza a Gurgl. Sesta dopo la prima manche, la vallesana è scivolata fino al decimo posto.

Da segnalare però l’ottimo risultato d’insieme per Swiss-Ski: altre cinque svizzere sono infatti andate a punti. Aline Danioth avrebbe potuto fare anche meglio, ma la 27enne del canton Uri può comunque ritenersi soddisfatta del 16° posto, con sette posizioni recuperate nella seconda manche.

Prima a lanciarsi nella seconda manche, Mélanie Meillard è risalita fino al 17° posto, pur dando l’impressione di sciare piuttosto lontano dai pali. Dopo un eccellente 13°, Eliane Christen ha osato nella seconda manche, ma il rischio non ha pagato, anzi, le ha fatto perdere terreno e fermarsi al 19° posto.

Calendario di Coppa del Mondo Questa stagione sono in programma oltre 80 gare fino alla fine di marzo 2026. Ecco una panoramica del calendario completo delle gare di sci. Keystone

Nicole Good, 21ª, non ha offerto una prova memorabile, ma è comunque tornata a punti: non le accadeva dallo slalom di Soldeu del febbraio 2024. Ventunesima a Gurgl, Anuk Brändli ha invece marcato punti per la seconda volta in carriera: solo 27ª, ma si tratta pur sempre di punti preziosi per la Coppa del mondo.