Cornelia Hütter si è imposta nella discesa libera di Val d'Isère.

L'austriaca è riuscita a fare la differenza nella seconda parte di gara, concludendo con 0"26 di margine su Kira Weidle-Winkelmann e 0"35 su Lindsey Vonn.

L'americana ha così centrato il 3o podio consecutivo e grazie alle controprestazioni di Sofia Goggia (8a) ed Emma Aicher (10a) ha allungato nella classifica di specialità.

Nessuna elvetica è riuscita entrare nella top 15: miglior risultato è arrivato col 18o posto ex aequo di Jasmine Flury e Delia Duerrer, mentre Malorie Blanc ha chiuso addirittura 25a.