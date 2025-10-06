  1. Clienti privati
Crans-Montana e Narvik I prossimi due Mondiali di sci alpino trasmessi in diretta sulla SSR

Swisstxt

6.10.2025 - 11:49

Crans-Montana
Crans-Montana

Le prossime due edizioni dei Campionati mondiali di sci alpino del 2027 a Crans-Montana e del 2029 a Narvik, in Norvegia, saranno trasmesse live in esclusiva sui canali regionali della SSR.

SwissTXT

06.10.2025, 11:49

06.10.2025, 11:52

Questo grazie a un accordo stretto tra la SSR e la FIS.

«Il fatto di poterli mostrare live sulla televisione gratuita corrisponde all’idea di fondo del servizio pubblico», ha commentato Roland Maegerle, responsabile SRF Sport e Business Unit Sport SSR.

L’accordo con la FIS comprende anche i Mondiali di sci nordico, snowboard, freestyle e freeski.

