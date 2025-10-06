Le prossime due edizioni dei Campionati mondiali di sci alpino del 2027 a Crans-Montana e del 2029 a Narvik, in Norvegia, saranno trasmesse live in esclusiva sui canali regionali della SSR.
Questo grazie a un accordo stretto tra la SSR e la FIS.
«Il fatto di poterli mostrare live sulla televisione gratuita corrisponde all’idea di fondo del servizio pubblico», ha commentato Roland Maegerle, responsabile SRF Sport e Business Unit Sport SSR.
L’accordo con la FIS comprende anche i Mondiali di sci nordico, snowboard, freestyle e freeski.