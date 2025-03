Parte del dominio svizzero: Franjo von Allmen, Marco Odermatt e Alexis Monney (da sinistra a destra). KEYSTONE

La Svizzera è la nazione sciistica di maggior successo della stagione appena conclusasi. 13 medaglie ai Mondiali, oltre 10'800 punti in Coppa del Mondo e diverse doppie vittorie sono tra i numeri straordinari di questa storica cavalcata sulle nevi.

Luca Betschart, Linus Hämmerli Linus Hämmerli

La Svizzera ha conquistato la vetta e ha vinto la Coppa delle Nazioni, davanti all'Austria.

Mentre le donne svizzere hanno conquistato 18 podi in 34 gare, gli uomini hanno ottenuto l'incredibile risultato di 44 in 37 competizioni.

La squadra di Swiss-Ski ha vinto 13 medaglie ai Mondiali e 5 globi di cristallo in Coppa del Mondo, su 10 a disposizione. Mostra di più

Nella scorsa stagione di Coppa del Mondo, la Svizzera ha fatto davvero piazza pulita nel Circo bianco.

In totale sono state disputate 71 gare di Coppa del Mondo tra uomini e donne, e gli svizzeri sono saliti sul podio ben 64 volte. Gli elvetici hanno sbaragliato tutti anche ai Mondiali, vincendo un totale di 13 medaglie: 5 d'oro, 5 d'argento e 3 di bronzo.

Gut-Behrami sulle orme di Vreni Schneider

In Coppa del Mondo, le donne svizzere sono salite sul podio 20 volte su un totale di 34 gare. Questo include 5 vittorie e 2 doppiette.

Camille Rast ha vinto 2 gare, Wendy Holdener è arrivata seconda in 2 occasioni.

Lara Gut-Behrami invece ha ottenuto 3 vittorie e numerosi altri piazzamenti sul podio. La ticinese ha raggiunto 6 volte il secondo o il terzo posto, infrangendo la barriera magica dei 100 podi in Coppa del Mondo, cosa che era riuscita solo a una donna svizzera: Vreni Schneider, la quale in carriera aveva ottenuto 101 podi.

La ticinese ha trionfato nella classifica di super-G.

Nella classifica per nazioni le ragazze sono arrivate seconde (4'128 punti) dietro all'Italia (4'256 punti).

Gli uomini svizzeri mostrano i muscoli

Gli uomini sono stati i chiari vincitori della Coppa delle Nazioni. Odermatt, Meillard, Von Allmen e compagni hanno giocato al gatto col topo con i loro concorrenti. I numeri parlano chiaro.

Gli atleti di Swiss Ski hanno totalizzato ben 6'695 punti. Gli austriaci sono arrivati secondi con 3'967 punti. Una differenza di oltre 2'700. Un'enormità.

Il risultato è impressionante anche in termini di vittorie e podi. 44 podi, tra cui 6 doppie e 3 triple vittorie.

Su un totale di 37 gare, la media dei piazzamenti sul podio degli svizzeri è stata di circa 1,2. Il precedente record di piazzamenti nei primi 3 posti è stato polverizzato.

Correva la stagione 1984-85 quando gli elvetici salirono sul podio per un totale di 38 volte. Il cannibale Marco Odermatt ha messo i piedi sul podio ben 17 volte e si è assicurato 4 dei 5 globi di cristallo (generale di Coppa del Mondo, super-G, discesa libera e slalom gigante).

Svizzera, da tre anni davanti all'Austria

Nella classifica generale per nazioni, la Svizzera è sorprendentemente in testa con un totale di 22 vittorie in questa stagione. Swiss-Ski ha perciò superato gli storici rivali austriaci e per la terza volta consecutiva come nazione più vincente in Coppa del Mondo.

L'Austria, giova ricordarlo, era stata la vincitrice ininterrotta della classifica dal 1990 al 2019.

La differenza con l'Austria è maggiore rispetto al 2023 e al 2024: con 10'823 punti elvetici, il divario tra i due vicini è di 3'364 punti, rispetto ai 2'589 del 2023 e ai 1'595 del 2024.

L'Austria non ha mai raccolto meno punti dall'introduzione del nuovo sistema nel 1992.

Nonostante la magnifica stagione rossocrociata, il bilancio finale è inferiore di 59 punti rispetto all'anno scorso. Tuttavia, con 152'43 punti di media raccolti per gara, è superiore a quello degli anni precedenti: 2023: 144,71 punti, 2024: 147,05.

Le cifre della Coppa del Mondo per le donne svizzere Numero totale di gare: 34

Classifica per nazioni: 4'128 punti, 2° posto

Numero di vittorie: 5

Numero di doppie vittorie: 2

Numero di podi: 20 Mostra di più