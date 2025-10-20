La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura la nuova stagione 2025/2026 con lo slalom gigante di Sölden a fine ottobre, con oltre 80 gare in programma fino a marzo. Ecco la panoramica completa.
Eventi donne
- 25.10. Slalom gigante, Sölden 🇦🇹
Eventi uomini
- 26.10. Slalom gigante, Sölden 🇦🇹
Eventi donne
- 23.11. Slalom, Gurgl 🇦🇹
- 29.11. Slalom gigante, Copper Mountain 🇺🇸
- 30.11. Slalom, Copper Mountain 🇺🇸
Eventi uomini
- 16.11. Slalom, Levi 🇫🇮
- 22.11. Slalom, Gurgl 🇦🇹
- 27.11. Super-G, Copper Mountain 🇺🇸
- 28.11. Slalom gigante, Copper Mountain 🇺🇸
Eventi donne
- 06.12. Slalom gigante, Tremblant 🇨🇦
- 07.12. Slalom gigante, Tremblant 🇨🇦
- 12.12. Discesa libera, St. Moritz 🇨🇭
- 13.12. Discesa libera, St. Moritz 🇨🇭
- 14.12. Super-G, St. Moritz 🇨🇭
- 16.12. Slalom, Courchevel 🇫🇷
- 20.12. Discesa libera, Val d'Isere 🇫🇷
- 21.12. Super-G, Val d'Isere 🇫🇷
- 27.12. Slalom gigante, Semmering 🇦🇹
- 28.12. Slalom, Semmering 🇦🇹
Eventi uomini
- 04.12. Discesa libera, Beaver Creek 🇺🇸
- 05.12. Discesa libera, Beaver Creek 🇺🇸
- 06.12. Super-G, Beaver Creek 🇺🇸
- 07.12. Slalom gigante, Beaver Creek 🇺🇸
- 13.12. Slalom gigante, Val d'Isere 🇫🇷
- 14.12. Slalom, Val d'Isere 🇫🇷
- 19.12. Super-G, Val Gardena/Gröden 🇮🇹
- 20.12. Discesa libera, Val Gardena/Gröden 🇮🇹
- 21.12. Slalom gigante, Alta Badia 🇮🇹
- 22.12. Slalom, Alta Badia 🇮🇹
- 27.12. Super-G, Livigno 🇮🇹
Eventi donne
- 3.1. Slalom gigante, Kranjska Gora 🇸🇮
- 4.1. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
- 10.1. Discesa libera, Zauchensee 🇦🇹
- 11.1. Slalom, Zauchensee 🇦🇹
- 13.1. Slalom, Flachau 🇦🇹
- 17.1. Discesa libera, Tarvisio 🇮🇹
- 18.1. Super-G, Tarvisio 🇮🇹
- 20.1. Slalom gigante, Plan de Corones 🇮🇹
- 24.1. Slalom gigante, Spindleruv Mlýn 🇨🇿
- 25.1. Slalom, Spindleruv Mlýn 🇨🇿
- 30.1. Discesa libera, Crans-Montana 🇨🇭
- 31.1. Super-G, Crans-Montana 🇨🇭
Eventi uomini
- 7 gen. Slalom, Madonna di Campiglio 🇮🇹
- 10.1. Slalom gigante, Adelboden🇨🇭
- 11.1. Slalom, Adelboden🇨🇭
- 16.1. Super-G, Wengen🇨🇭
- 17.1. Discesa libera, Wengen🇨🇭
- 18.1. Slalom, Wengen🇨🇭
- 23.1. Super-G, Kitzbühel 🇦🇹
- 24.1. Discesa libera, Kitzbühel 🇦🇹
- 25.1. Slalom, Kitzbühel 🇦🇹
- 27.1. Slalom gigante, Schladming 🇦🇹
- 28.1. Slalom, Schladming 🇦🇹
Eventi donne
- 28.2. Discesa libera, Soldeu 🇦🇩
Eventi uomini
- 1.2.2026 Discesa libera, Crans-Montana 🇨🇭
- 28.2.2026 Discesa libera, Garmisch-Part. 🇩🇪
Giochi Olimpici Milano / Cortina
- 7.2. Discesa libera uomini
- 8.2. Discesa libera donne
- 9.2. Combinata a squadre di discesa libera uomini e combinata a squadre di slalom uomini
- 10.2. Combinata a squadre discesa libera donne e combinata a squadre slalom donne
- 11.2. Super-G uomini
- 12.2. Super-G donne
- 14.2. Slalom gigante uomini
- 15.2. Slalom gigante donne
- 16.2. Slalom maschile
- 18.2. Slalom femminile
Eventi donne
- 1.3 Super-G, Soldeu 🇦🇩
- 7.3. Discesa libera, Val di Fassa 🇮🇹
- 8.3. Super-G, Val di Fassa 🇮🇹
- 14.3. Slalom gigante, Åre 🇸🇪
- 15.3. Slalom, Åre 🇸🇪
- 21.3. Discesa libera, Lillehammer 🇳🇴
- 22.3. Super-G, Lillehammer 🇳🇴
- 24.3. Slalom gigante, Lillehammer 🇳🇴
- 25.3. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
Eventi uomini
- 1.3. Super-G, Garmisch-Part. 🇩🇪
- 7.3. Slalom gigante, Kranjska Gora 🇸🇮
- 8.3. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
- 14.3. Discesa libera, Courchevel 🇫🇷
- 15.3. Super-G, Courchevel 🇫🇷
- 21.3. Discesa libera, Lillehammer 🇳🇴
- 22.3. Super-G, Lillehammer 🇳🇴
- 24.3. Slalom gigante, Lillehammer 🇳🇴
- 25.3. Slalom, Lillehammer 🇳🇴