20.10.2025

Marco Odermatt ha ottenuto importanti vittorie nella scorsa stagione sciistica.
John Locher/AP

La Coppa del Mondo di sci alpino inaugura la nuova stagione 2025/2026 con lo slalom gigante di Sölden a fine ottobre, con oltre 80 gare in programma fino a marzo. Ecco la panoramica completa.

Redazione blue Sport

20.10.2025, 21:58

Ottobre 2025

Eventi donne

  • 25.10. Slalom gigante, Sölden 🇦🇹
Mostra di più

Eventi uomini

  • 26.10. Slalom gigante, Sölden 🇦🇹
Mostra di più
Novembre 2025

Eventi donne

  • 23.11. Slalom, Gurgl 🇦🇹
  • 29.11. Slalom gigante, Copper Mountain 🇺🇸
  • 30.11. Slalom, Copper Mountain 🇺🇸
Mostra di più

Eventi uomini

  • 16.11. Slalom, Levi 🇫🇮
  • 22.11. Slalom, Gurgl 🇦🇹
  • 27.11. Super-G, Copper Mountain 🇺🇸
  • 28.11. Slalom gigante, Copper Mountain 🇺🇸
Mostra di più

Dicembre 2025

Eventi donne

  • 06.12. Slalom gigante, Tremblant 🇨🇦
  • 07.12. Slalom gigante, Tremblant 🇨🇦
  • 12.12. Discesa libera, St. Moritz 🇨🇭
  • 13.12. Discesa libera, St. Moritz 🇨🇭
  • 14.12. Super-G, St. Moritz 🇨🇭
  • 16.12. Slalom, Courchevel 🇫🇷
  • 20.12. Discesa libera, Val d'Isere 🇫🇷
  • 21.12. Super-G, Val d'Isere 🇫🇷
  • 27.12. Slalom gigante, Semmering 🇦🇹
  • 28.12. Slalom, Semmering 🇦🇹
Mostra di più

Eventi uomini

  • 04.12. Discesa libera, Beaver Creek 🇺🇸
  • 05.12. Discesa libera, Beaver Creek 🇺🇸
  • 06.12. Super-G, Beaver Creek 🇺🇸
  • 07.12. Slalom gigante, Beaver Creek 🇺🇸
  • 13.12. Slalom gigante, Val d'Isere 🇫🇷
  • 14.12. Slalom, Val d'Isere 🇫🇷
  • 19.12. Super-G, Val Gardena/Gröden 🇮🇹
  • 20.12. Discesa libera, Val Gardena/Gröden 🇮🇹
  • 21.12. Slalom gigante, Alta Badia 🇮🇹
  • 22.12. Slalom, Alta Badia 🇮🇹
  • 27.12. Super-G, Livigno 🇮🇹
Mostra di più

Gennaio 2026

Eventi donne

  • 3.1. Slalom gigante, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 4.1. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 10.1. Discesa libera, Zauchensee 🇦🇹
  • 11.1. Slalom, Zauchensee 🇦🇹
  • 13.1. Slalom, Flachau 🇦🇹
  • 17.1. Discesa libera, Tarvisio 🇮🇹
  • 18.1. Super-G, Tarvisio 🇮🇹
  • 20.1. Slalom gigante, Plan de Corones 🇮🇹
  • 24.1. Slalom gigante, Spindleruv Mlýn 🇨🇿
  • 25.1. Slalom, Spindleruv Mlýn 🇨🇿
  • 30.1. Discesa libera, Crans-Montana 🇨🇭
  • 31.1. Super-G, Crans-Montana 🇨🇭
Mostra di più

Eventi uomini

  • 7 gen. Slalom, Madonna di Campiglio 🇮🇹
  • 10.1. Slalom gigante, Adelboden🇨🇭
  • 11.1. Slalom, Adelboden🇨🇭
  • 16.1. Super-G, Wengen🇨🇭
  • 17.1. Discesa libera, Wengen🇨🇭
  • 18.1. Slalom, Wengen🇨🇭
  • 23.1. Super-G, Kitzbühel 🇦🇹
  • 24.1. Discesa libera, Kitzbühel 🇦🇹
  • 25.1. Slalom, Kitzbühel 🇦🇹
  • 27.1. Slalom gigante, Schladming 🇦🇹
  • 28.1. Slalom, Schladming 🇦🇹
Mostra di più

Febbraio 2026

Eventi donne

  • 28.2. Discesa libera, Soldeu 🇦🇩
Mostra di più

Eventi uomini

  • 1.2.2026 Discesa libera, Crans-Montana 🇨🇭
  • 28.2.2026 Discesa libera, Garmisch-Part. 🇩🇪
Mostra di più

Giochi Olimpici Milano / Cortina

  • 7.2. Discesa libera uomini
  • 8.2. Discesa libera donne
  • 9.2. Combinata a squadre di discesa libera uomini e combinata a squadre di slalom uomini
  • 10.2. Combinata a squadre discesa libera donne e combinata a squadre slalom donne
  • 11.2. Super-G uomini
  • 12.2. Super-G donne
  • 14.2. Slalom gigante uomini
  • 15.2. Slalom gigante donne
  • 16.2. Slalom maschile
  • 18.2. Slalom femminile
Mostra di più

Marzo 2026

Eventi donne

  • 1.3 Super-G, Soldeu 🇦🇩
  • 7.3. Discesa libera, Val di Fassa 🇮🇹
  • 8.3. Super-G, Val di Fassa 🇮🇹
  • 14.3. Slalom gigante, Åre 🇸🇪
  • 15.3. Slalom, Åre 🇸🇪
  • 21.3. Discesa libera, Lillehammer 🇳🇴
  • 22.3. Super-G, Lillehammer 🇳🇴
  • 24.3. Slalom gigante, Lillehammer 🇳🇴
  • 25.3. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
Mostra di più

Eventi uomini

  • 1.3. Super-G, Garmisch-Part. 🇩🇪
  • 7.3. Slalom gigante, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 8.3. Slalom, Kranjska Gora 🇸🇮
  • 14.3. Discesa libera, Courchevel 🇫🇷
  • 15.3. Super-G, Courchevel 🇫🇷
  • 21.3. Discesa libera, Lillehammer 🇳🇴
  • 22.3. Super-G, Lillehammer 🇳🇴
  • 24.3. Slalom gigante, Lillehammer 🇳🇴
  • 25.3. Slalom, Lillehammer 🇳🇴
Mostra di più

