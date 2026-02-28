  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nella discesa a Garmisch Il campione olimpico von Allmen manca il podio: «È troppo caldo per sciare»

Sandro Zappella

28.2.2026

Franjo von Allmen ha faticato a creare la tensione necessaria a Garmisch.
Franjo von Allmen ha faticato a creare la tensione necessaria a Garmisch.
KEYSTONE

A Garmisch gli atleti svizzeri dello sci di velocità hanno fatto tesoro dei loro successi olimpici e hanno festeggiato un'impressionante tripletta. Il campione olimpico Franjo von Allmen non è però salito sul podio dopo aver commesso un errore e dà la colpa alle temperature primaverili.

Sandro Zappella

28.02.2026, 15:22

28.02.2026, 15:30

Hai fretta? blue News riassume per te

  • I discesisti svizzeri festeggiano una tripla vittoria a Garmisch-Partenkirchen con Marco Odermatt davanti ad Alexis Monney e Stefan Rogentin.
  • Il triplice campione olimpico Franjo von Allmen manca il podio arrivando sesto dopo un errore nella sezione finale e critica la sua corsa con autoironia.
  • Von Allmen cita le temperature fuori stagione e la mancanza di entusiasmo per le gare dopo le Olimpiadi come ragioni delle sue difficoltà, mentre Odermatt è positivo per l'atmosfera più rilassata della primavera.
Mostra di più

Il festival dello sci svizzero continua a Garmisch-Partenkirchen.

Dopo che la squadra maschile di Swiss-Ski ha conquistato otto medaglie alle Olimpiadi, la prima gara dopo i Giochi ha fruttato una tripla vittoria rossocrociata nella discesa libera con Marco Odermatt davanti Alexis Monney e Stefan Rogentin.

Mentre il nidvaldese festeggia la sua 54ª vittoria in Coppa del Mondo e si è praticamente assicurato il piccolo globo di cristallo nella discesa libera, per il friburghese e il grigionese si tratta del primo podio stagionale.

Ma un nome di spicco svizzero manca dal podio: quello del triplice campione olimpico Franjo von Allmen.

Anche lui era in corsa per la vittoria a Garmisch, ma ha perso oltre un secondo nella parte più bassa del percorso dopo un errore e si è dovuto accontentare del 6° posto.

Coppa del Mondo. La Svizzera domina la discesa di Garmisch! Odermatt davanti a Monney e Rogentin

Coppa del MondoLa Svizzera domina la discesa di Garmisch! Odermatt davanti a Monney e Rogentin

«In queste condizioni è brutalmente difficile»

Nell'intervista rilasciata alla SRF dopo la gara ha detto con sarcasmo: «Ho sbagliato solo un po' queste tre curve».

In allenamento aveva gestito abbastanza bene i passaggi, ma in gara non è riuscito a superare lo sci in modo pulito: «Mi sono seduto dietro, come avevo fatto un po' tutto il tempo. In queste condizioni di vento, è brutalmente difficile.»

«Alla fine non ho avuto l'energia per fare una virata pulita. Peccato, perché il resto sarebbe andato bene».

«È troppo caldo per sciare»

Alla domanda se sia stato difficile creare nuovamente entusiasmo dopo una Olimpiade di tale successo, von Allmen afferma che in linea di principio sarebbe stato relativamente facile, ma era semplicemente «primavera».

E così il bernese spiega: «È troppo caldo per sciare e brutalmente difficile creare di nuovo tensione in gara. Dal mio punto di vista, sarò felice quando la stagione sarà finita se le temperature rimarranno così ancora a lungo».

Anche il vincitore ha notato la mancanza di entusiasmo: «So cosa intende Franjo, sicuramente non si prova la stessa emozione di Wengen o Kitzbühel».

Ma l'ormai 54 volte vincitore della Coppa del Mondo afferma: «In realtà mi piace ancora, l'atmosfera è super cool e non c'è più la stessa tensione. È un po' più rilassato e primaverile».

Lo sciatore perfetto per Franjo von Allmen

Lo sciatore perfetto per Franjo von Allmen

05.12.2025

I più letti

Israele e USA attaccano l'Iran, che risponde con missili sugli Stati del Golfo - Khamenei è morto? Mosca critica
Dalla neve fresca spuntano solo due sci: salvato appena in tempo da due passanti
Nella quarta serata di Sanremo brillano Bianca Balti e Alessandro Siani. Gasmann polemizza su Morandi. La RAI censura il bacio tra Levante e Gaia?
Ecco i meme più divertenti della terza serata di Sanremo 2026
Calciatrice svizzera rompe il silenzio sull'ex arbitro che le filmava negli spogliatoi

Altre notizie

Coppa del Mondo. Faehndrich terza nello sprint a Falun

Coppa del MondoFaehndrich terza nello sprint a Falun

Dopo le medaglie olimpiche. Nessuna squadra svizzera ai Mondiali di curling a Calgary

Dopo le medaglie olimpicheNessuna squadra svizzera ai Mondiali di curling a Calgary

Al pari di Hermann Maier. Con Garmisch Odermatt festeggia la 54esima vittoria in Coppa del Mondo

Al pari di Hermann MaierCon Garmisch Odermatt festeggia la 54esima vittoria in Coppa del Mondo