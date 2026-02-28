Franjo von Allmen ha faticato a creare la tensione necessaria a Garmisch. KEYSTONE

A Garmisch gli atleti svizzeri dello sci di velocità hanno fatto tesoro dei loro successi olimpici e hanno festeggiato un'impressionante tripletta. Il campione olimpico Franjo von Allmen non è però salito sul podio dopo aver commesso un errore e dà la colpa alle temperature primaverili.

Il festival dello sci svizzero continua a Garmisch-Partenkirchen.

Dopo che la squadra maschile di Swiss-Ski ha conquistato otto medaglie alle Olimpiadi, la prima gara dopo i Giochi ha fruttato una tripla vittoria rossocrociata nella discesa libera con Marco Odermatt davanti Alexis Monney e Stefan Rogentin.

Mentre il nidvaldese festeggia la sua 54ª vittoria in Coppa del Mondo e si è praticamente assicurato il piccolo globo di cristallo nella discesa libera, per il friburghese e il grigionese si tratta del primo podio stagionale.

Ma un nome di spicco svizzero manca dal podio: quello del triplice campione olimpico Franjo von Allmen.

Anche lui era in corsa per la vittoria a Garmisch, ma ha perso oltre un secondo nella parte più bassa del percorso dopo un errore e si è dovuto accontentare del 6° posto.

«In queste condizioni è brutalmente difficile»

Nell'intervista rilasciata alla SRF dopo la gara ha detto con sarcasmo: «Ho sbagliato solo un po' queste tre curve».

In allenamento aveva gestito abbastanza bene i passaggi, ma in gara non è riuscito a superare lo sci in modo pulito: «Mi sono seduto dietro, come avevo fatto un po' tutto il tempo. In queste condizioni di vento, è brutalmente difficile.»

«Alla fine non ho avuto l'energia per fare una virata pulita. Peccato, perché il resto sarebbe andato bene».

«È troppo caldo per sciare»

Alla domanda se sia stato difficile creare nuovamente entusiasmo dopo una Olimpiade di tale successo, von Allmen afferma che in linea di principio sarebbe stato relativamente facile, ma era semplicemente «primavera».

E così il bernese spiega: «È troppo caldo per sciare e brutalmente difficile creare di nuovo tensione in gara. Dal mio punto di vista, sarò felice quando la stagione sarà finita se le temperature rimarranno così ancora a lungo».

Anche il vincitore ha notato la mancanza di entusiasmo: «So cosa intende Franjo, sicuramente non si prova la stessa emozione di Wengen o Kitzbühel».

Ma l'ormai 54 volte vincitore della Coppa del Mondo afferma: «In realtà mi piace ancora, l'atmosfera è super cool e non c'è più la stessa tensione. È un po' più rilassato e primaverile».