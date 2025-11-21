L'allenatore delle donne smentisce il medico di fiducia di Lara Gut-Behrami: «Tutte speculazioni»

Brutta caduta in allenamento: Lara Gut-Behrami. Immagine: John Locher/AP/dpa

Secondo l'ufficiale medico, Lara Gut-Behrami si è ferita gravemente nella caduta durante l'allenamento di velocità a Copper Mountain giovedì. Lo riferisce «Le Nouvelliste». Beat Tschuor, capo allenatore delle donne di Swiss Ski, lo smentisce sul «Blick» e alimenta le speranze.

Sven Ziegler, Tobias Benz Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Lara Gut-Behrami ha avuto una grave caduta in allenamento giovedì e si è infortunata al ginocchio sinistro.

Secondo il suo ex chirurgo Olivier Siegrist, sono interessati il legamento crociato, il legamento collaterale mediale e il menisco.

L'allenatore delle donne Beat Tschuor contraddice Siegrist, confermando invece solo una commozione cerebrale e una lesione ancora sconosciuta al ginocchio.

La Gut-Behrami tornerà in Svizzera il prossimo anno e si sottoporrà a un esame medico. Mostra di più

Lara Gut-Behrami ha subito un infortunio al ginocchio in un incidente in allenamento negli Stati Uniti.

Al momento non è chiaro quanto sia grave l'infortunio. La 34enne è caduta giovedì a Copper Mountain. Swiss-Ski ha successivamente confermato l'incidente senza approfondire l'entità dell'infortunio.

Diversi media stanno ipotizzando fin da subito una lacerazione del legamento crociato e una lesione del menisco. Il chirurgo ginevrino Olivier Siegrist, che aveva già operato la ticinese otto anni fa, sostiene di saperne di più sull'incidente.

Secondo le sue stesse dichiarazioni, è stato contattato personalmente da Gut-Behrami venerdì mattina presto e ha confermato il grave infortunio.

«Mi ha chiamato perché conosco bene il suo ginocchio. Il legamento crociato anteriore e il legamento collaterale mediale sono lacerati. Ha anche una lesione al menisco», ha dichiarato Siegrist a «Le Nouvelliste » (a pagamento). Tuttavia, un esame dettagliato non potrà essere effettuato prima dell'inizio della prossima settimana.

Il motivo? Il viaggio di ritorno dell'atleta è stato ritardato. «Tutti i voli sono pieni. Non atterrerà a Milano prima di domenica sera», spiega Siegrist. Non si occupa più di Gut-Behrami in prima persona: è ormai in pensione.

«Le ho anche spiegato che mi piacerebbe vederla, ma che non lavoro più. Per questo la visiterò insieme al mio successore all'Hôpital de la Tour di Ginevra, Julien Billières, che sarà il chirurgo responsabile».

Il capo allenatore femminile Tschuor contraddice Siegrist

Venerdì pomeriggio, tuttavia, Swiss Ski non vuole saperne di un infortunio così grave.

L'allenatore delle donne Beat Tschuor ha smentito Siegrist in un'intervista alBlick: «Quello che posso dire è che ha una leggera commozione cerebrale. E il suo ginocchio sinistro sembra essere infortunato, ma non è affatto chiaro. Tutto quello che si legge al momento è una speculazione».

Tschuor sottolinea che Siegrist non ha ancora visto il ginocchio infortunato di Gut-Behrami, ma i medici sul posto sì. «E abbiamo informazioni chiare da questi medici: l'esame si svolgerà a Ginevra la prossima settimana, poi ne sapremo di più».

C'è quindi la speranza che l'infortunio sia meno grave di quanto si temeva? «Sì, assolutamente», conferma Tschuor.

L'allenatore nega anche che il ritorno della 34enne in Svizzera sarà ritardato perché tutti gli aerei sono pieni. «È tutto risolto. Decollerà da Denver sabato e atterrerà in Svizzera domenica».

Conferma inoltre di aver parlato con l'atleta venerdì sera e venerdì pomeriggio. Il fatto che la carriera di Gut-Behrami possa terminare prima del previsto non è stato «in alcun modo» un argomento di discussione. «Mi tengo stretta la speranza», dice Tschuor.

Lara ha aperto la sua ultima stagione di Coppa del Mondo a Sölden alla fine di ottobre - ed è partita forte con un podio.

Cosa succederà in seguito sarà chiaro solo dopo i chiarimenti medici. Swiss Ski fornirà ulteriori informazioni alla fine della prossima settimana.