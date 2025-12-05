  1. Clienti privati
Vittoria a Beaver Creek Il commentatore su Odermatt: «Non ho mai visto nessuno sciare qui in questo modo»

Tobias Benz

5.12.2025

04.12.2025

Marco Odermatt ha firmato una tripletta! Dopo aver vinto lo slalom gigante e il super G, giovedì sera ha infatti battuto tutti anche nella prima discesa della stagione, quella a Beaver Creek.

Tobias Benz

05.12.2025, 08:57

05.12.2025, 09:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Marco Odermatt sta decisamente dominando la Coppa del Mondo di sci. A Beaver Creek il nidvaldese ha vinto la prima discesa libera della stagione.
  • Il ripido pendio della Birds of Prey era «perfetto», secondo le parole del 28enne.
  • Anche i commentatori sono stupiti dalle eccezionali prestazioni dello sciatore.
Mostra di più

Dopo le vittorie nello slalom gigante di Sölden e nel super-G di Copper Mountain, Marco Odermatt ha trionfato anche nella prima discesa libera della stagione, quella di Beaver Creek.

A Beaver Creek. Anche la prima discesa della stagione è di Marco Odermatt

«Vincere tutte e tre le gare di apertura è incredibilmente bello», ha dichiarato il nidvaldese in un'intervista rilasciata alla «SRF» dopo la gara. Da sottolineare che è stata la prima vittoria del 28enne in discesa sulla Birds of Prey di Beaver Creek.

«Una vittoria in discesa è già una cosa molto speciale per me, non ce ne sono state molte nella mia carriera. Per questo oggi sono molto, molto felice, soprattutto per come ho sciato», ha commentato.

Molti elogi via radio e TV

Odermatt ha sigillato la vittoria con una prestazione brillante sul ripido pendio, dove il nidvaldese ha battuto il suo rivale più vicino Cochran-Siegle di ben 60 centesimi.

Persino i commentatori del team svizzero sono rimasti stupiti per la sua magnifica discesa: «Seguo questa gara da ben otto anni, ma non ho mai visto nessuno sciare qui in questo modo», ha detto incredulo il commentatore dopo la vittoria (vedi video sopra).

Anche l'esperto della SRF Beat Feuz ha riservato un sacco di elogi a Odermatt: «Ha sciato esattamente come si deve. Davvero da manuale, ha fatto tutto magnificamente. Nessuno sarà in grado di eguagliarlo oggi», ha detto la leggenda dello sci alpino. E aveva ragione, anche se in quel momento solo 12 concorrenti erano già arrivati al traguardo.

«Il pendio era davvero perfetto»

Dopo le sessioni di allenamento, il 28enne si sentiva tutt'altro che sicuro di sé in questa sezione del percorso: «Negli ultimi due giorni ho avuto molto rispetto per questo pendio. Non si vedeva nulla e non mi sentivo a mio agio a spingere fino in fondo».

Ma tutto il team ha fatto un ottimo lavoro prima della gara, ha detto Odermatt: «Il pendio era davvero perfetto. Anche in cima, mentre iniziavo a scendere, mi sono reso conto che lo sci era ottimo e l'assetto perfetto».

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

