Marius Lindvik (a sinistra) e Johann Forfang sono stati squalificati ai Mondiali di salto con gli sci a causa di tute manipolate. Keystone

In seguito alla manipolazione delle tute di Marius Lindvik e Johann André Forfang, il direttore sportivo della Norvegia ammette di aver barato. Le altre associazioni sciistiche sono scioccate dallo scandalo.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Il direttore sportivo della Norvegia Jan Erik Aalbu ammette che la squadra di salto con gli sci ha consapevolmente barato ai Campionati del Mondo.

I saltatori interessati, Marius Lindvik e Johann André Forfang, dicono di non sapere nulla dei metodi fraudolenti utilizzati dai norvegesi: «Siamo entrambi devastati».

Altre associazioni sciistiche sono scioccate dalla confessione dell'imbroglio. «È una chiara manipolazione, simile al doping», afferma il capo allenatore della Polonia Thomas Thurnbichler. Mostra di più

L'associazione norvegese di sci ha ammesso il proprio coinvolgimento nello scandalo delle tute manipolate nel salto con gli sci.

Il direttore sportivo Jan Erik Aalbu lo ha dichiarato in una conferenza stampa al termine dei Campionati del Mondo di Trondheim.

«Abbiamo barato e deluso tutti gli appassionati del salto con gli sci, compresi noi stessi. Vorrei scusarmi con le altre squadre, i saltatori, gli sponsor e i tifosi. Andremo fino in fondo», ha dichiarato Aalbu nell'hotel della squadra.

Ma si trattava solo delle due tute di Marius Lindvik e Johann André Forfang. Lo stesso ds non era a conoscenza delle pratiche, ha spiegato.

La «violazione delle regole» diventa «frode»

Da sabato scorso, i video girati e pubblicati in forma anonima stanno facendo scalpore nel mondo del salto con gli sci.

I filmati mostrano la squadra norvegese che lavora sulle tute da gara in modo non autorizzato, alla presenza del capo allenatore Magnus Brevig. I norvegesi hanno aggiunto una cucitura non autorizzata per fornire maggiore stabilità, ciò aiuta i saltatori a rimanere più a lungo in aria.

Gli atleti Lindvik, Forfang e Kristoffer Eriksen Sundal sono stati squalificati. Lindvik aveva vinto un argento sul grande trampolino, prima che il suo risultato fosse annullato.

Lindvik sostiene di non sapere nulla dei metodi di imbroglio dei suoi compagni norvegesi. «Siamo entrambi devastati. Nessuno di noi avrebbe mai saltato con una tuta che sapeva essere truccata. Mai», hanno dichiarato i norvegesi in una dichiarazione congiunta dell'associazione.

«Una manipolazione senza scrupoli»

Altre associazioni sciistiche hanno reagito con sconcerto all'ammissione di imbroglio da parte della Norvegia: «Ti lascia senza parole quando ti rendi conto di come la manipolazione sia stata ovviamente effettuata senza scrupoli», ha detto Stefan Schwarzbach dell'associazione sciistica tedesca in risposta a una richiesta di informazioni della «DPA».

L'allenatore capo della Norvegia Magnus Brevig (a sinistra) e il direttore sportivo Jan-Erik Aalbu (a destra) sono nel mirino delle critiche. Keystone

Gli austriaci si spingono oltre e vogliono privare le squadre norvegesi di salto con gli sci di tutte le medaglie vinte ai recenti Mondiali.

Dopo la conferenza stampa dell'associazione norvegese, l'amministratore delegato Christian Scherer ha inveito. «Non si è capito nulla. È stato tutto molto strano, arrogante e poco credibile. Non ha dato risposte alle domande essenziali e più ovvie», ha tuonato Scherer.

«Questa arroganza dovrebbe essere punita. Se qualcuno non ha la sua disciplina sotto controllo, allora deve dimissionare», ha chiesto a gran voce il funzionario dell'ÖSV. Quest'ultimo ha esortato i norvegesi a sospendere tutti i responsabili fino a nuovo ordine, almeno durante le indagini.

Conseguenze ancora non chiare

Anche l'allenatore della Polonia Thomas Thurnbichler si è infuriato: «Penso che sia una presa in giro. È una chiara manipolazione e una chiara frode sportiva, simile al doping».

Thurnbichler ha aggiunto di non aver più parlato con il suo collega Brevig.

Il direttore sportivo Aalbu ha lasciato aperta la questione se ci saranno conseguenze personali per sé stesso e Brevig, anch'egli coinvolto.

Il caso avrà senza dubbio delle conseguenze, ma è ancora troppo presto per dire quali saranno.