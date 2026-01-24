Elian Lehto. Imago

Negli ultimi quattro anni, lo sciatore finlandese Elian Lehto è stato una sorta di membro «in incognito» della squadra svizzera della velocità. Allenandosi al fianco di Franjo von Allmen e compagni, il 23enne nato a Rovaniemi ha trovato l'ambiente ideale per sviluppare una carriera che, va detto, ha tratti decisamente atipici.

Sebbene la neve non manchi in Finlandia, il Paese non è una roccaforte dello sci alpino, tantomeno delle discipline veloci.

Eppure, proprio dall'estremo nord Elian Lehto si è fatto strada sulla Streif e su altre piste leggendarie di Coppa del Mondo.

«Scio fin da quando ero bambino. Rovaniemi, da dove vengo, dista circa due ore da Levi, dove c'è una pista di slalom. È vero che l’ingresso nella velocità è stato qualcosa di speciale», sorride lo sciatore 25enne.

Dopo i primi passi sotto la guida di Osi Inglin, ex capo allenatore della squadra maschile elvetica e alla guida del team finlandese tra il 2020 e il 2022, Lehto ha trovato in Svizzera l'ambiente ideale per proseguire la sua crescita.

Nell'ambito di una collaborazione con il gruppo rossocrociato della velocità - che considera il migliore al mondo - lo scandinavo ha chiaramente cambiato dimensione.

«Lavorare con questa squadra mi ha insegnato a vincere. O meglio, mi ha fatto capire concretamente cosa serve per arrivare in cima: lo spirito di squadra, le esigenze quotidiane, tutto ciò che è necessario. Tutti sono qui per vincere. Ognuno con il proprio stile, ma tutti si sostengono», spiega.

Adottato dal gruppo, malgrado le differenze culturali

Il risultato parla chiaro: Elian Lehto ha già centrato tre piazzamenti nella top 10 in Coppa del Mondo, tutti nel 2025, affermandosi come il miglior discesista finlandese della storia.

Progressi importanti, dovuti in gran parte all'accoglienza trovata in Svizzera.

«Per me è un onore sciare con gli svizzeri. Mi hanno adottato come un figlio», racconta. «Voglio ringraziare Urs Lehmann, Walter Reusser e Tom Stauffer.»

«E soprattutto un enorme grazie agli atleti: se non mi avessero accettato, semplicemente non sarei qui», aggiunge il nativo di Rovaniemi, capitale della Lapponia dove vive Babbo Natale.

L'integrazione passa anche dalla quotidianità, come dimostra il rapporto con Alexis Monney, con cui condivide la stanza nel circuito.

«Alexis è diventato un grande amico, così come molti altri compagni di squadra. Non potrò mai sottolineare abbastanza quanto siano gentili i ragazzi e quanto sia speciale l'atmosfera», conclude lo sciatore, che vanta 48 partenze in Coppa del Mondo.

Come si vede, il gruppo svizzero della velocità è in forma ed Elian Lehto vi si trova perfettamente a suo agio. E questo nonostante le differenze culturali.

«Certo, esistono, ma mi adatto facilmente», racconta. «Quello che mi ha sorpreso all'inizio è stato vedere quanto le culture possano differire anche all'interno della Svizzera, ad esempio tra vallesani e svizzeri tedeschi.»

«Oggi però ho l'impressione che la squadra della velocità sia diventata un unico grande gruppo, ed è davvero bello da vedere».

Alle Olimpiadi niente regali per i «compagni»

Ai Giochi Olimpici, però, il finlandese spera di giocare un brutto scherzo ai suoi compagni di allenamento e amici.

La sua accoppiata nella combinata a squadre con la punta di diamante dello slalom Eduard Hallberg potrebbe far scintille a Bormio.

«Fare squadra con uno dei più veloci slalomisti del mondo in questo momento è davvero speciale. Non vedo l'ora», ha dichiarato Lehto.

Prima di allora, però, lo scandinavo vuole ancora convincere in Coppa del Mondo.

A Kitzbühel ha chiuso due volte all'11esimo posto sulla Streif, mentre a Crans-Montana nel 2025 ha centrato il suo primo piazzamento tra i primi dieci.