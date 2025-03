Seigneur si salva in modo spettacolare in discesa libera

Nella discesa Seigneur si salva in modo spettacolare 07.03.2025

Charles Gamel Seigneur inizia la sua prima gara di Coppa del Mondo a Kvitfjell con il numero 54: e non la dimenticherà tanto presto.

Redazione blue Sport Andreas Lunghi

Hai fretta? blue News riassume per te Il francese Charles Gamel Seigneur ha debuttato in Coppa del Mondo a Kvitfjell, ma la sua gara non è andata come previsto.

Durante una curva a destra, ha perso il controllo dello sci esterno, è stato sbalzato in aria ed è atterrato sulla schiena, riuscendo però incredibilmente a rimettersi in piedi.

Dopo lo spavento, il 22enne è apparso illeso e ha continuato per qualche metro, incredulo per quanto appena accaduto. Mostra di più

La gara di Kvitfjell è già stata decisa da tempo, quando Charles Gamel Seigneur si mette alla prova per la prima volta sul grande palcoscenico. Ma non è certo così che il francese immaginava il suo debutto in Coppa del Mondo.

All'ingresso di una curva a destra perde momentaneamente il controllo dello sci esterno. Mentre recupera la posizione ideale, il 22enne viene ribaltato in aria e vola a testa in giù verso le reti di protezione.

In quel momento accade qualcosa di incredibile: Seigneur colpisce il terreno con la schiena, fa una sorta di capriola e si ritrova improvvisamente in piedi.

Continua per qualche metro e poi si guarda indietro. Probabilmente non sa nemmeno lui cosa gli sia successo. La buona notizia è che non sembra essersi ferito in questa scena. Se la cava solo con un grosso spavento.