Federica Brignone KEYSTONE

Federica Brignone festeggia la vittoria nello slalom gigante di Coppa del Mondo a Semmering. L'italiana ha distanziato la concorrenza di quasi sei decimi. Le svizzere sono state al di sotto delle aspettative.

bfi

La Brignone ha vinto con autorità. L'italiana ha festeggiato la sua seconda vittoria della stagione. La 34enne ha così preso il comando della classifica di disciplina davanti a Sara Hector, che si è piazzata al secondo posto. Alice Robinson ha completato il podio.

Le svizzere

Lara Gut-Behrami, che a metà gara era ancora in seconda posizione, ha dovuto accontentarsi del 9° posto dopo un errore nella seconda manche. La sciatrice ticinese si è impigliata con il braccio in una porta nel tratto centrale. Un podio - il 94° in Coppa del Mondo - sarebbe stato possibile.

Camille Rast ha concluso solo al 17° posto, Wendy Holdener è arrivata 21esima. Simone Wild (24), Vanessa Kaspar (37), Stefanie Grob (41) e Janine Schmitt (54) sono le altre elvetiche giunte al traguardo .