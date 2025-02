Un'immagine familiare in questa stagione: per quanto bravi siano stati gli austriaci, uno svizzero è stato di solito migliore. Nella foto: Marco Odermatt festeggia nello slalom gigante di Val-d'Isère a dicembre davanti a Patrick Feurstein e Stefan Brennsteiner. Keystone

L'orgogliosa nazione sciistica austriaca è in crisi. Christoph Geiler, giornalista sportivo austriaco, cerca spiegazioni in un'intervista a blue News e osa fare una previsione.

Hai fretta? blue News riassume per te I Campionati mondiali di sci si svolgono a Saalbach dal 4 al 16 febbraio.

Prima della gara inaugurale di martedì, le linee di demarcazione sembrano essere chiaramente tracciate: Svizzera e Norvegia le principali pretendenti alle medaglie, mentre l'Austria deve sperare in un'inversione di tendenza davanti al pubblico di casa.

Il giornalista sportivo austriaco Christoph Geiler fa una previsione sulla prossima caccia alle medaglie e fa luce sulla rivalità sportiva tra Svizzera e Austria. Mostra di più

Christoph Geiler, i Mondiali di sci sono iniziati martedì a Saalbach. A cosa pensa? Attesa o trepidazione?

Fondamentalmente ospitare un Campionato del Mondo in casa non è un lavoro piacevole per un giornalista austriaco. È puro stress e frenesia. Ci piace esagerare con lo sci in casa. Non siamo molto diversi da voi svizzeri in questo senso.

Ecco perché si tratta di isteria collettiva, ovviamente. Si può anche vedere quanto lo sci sia ancora in grado di polarizzare, emozionare e commuovere le persone, nonostante la lunga serie di fallimenti, soprattutto in campo maschile. È l'argomento di conversazione numero uno.

La domanda predominante è: siamo davvero messi così male o possiamo ancora sorprendere in positivo?

Prevalgono i toni critici o quelli ottimistici?

Ci sono molti critici che vorrebbero che gli austriaci ricevessero uno schiaffo in faccia. E naturalmente c'è anche un desiderio di successo. Perché finora l'ÖSV (Oesterreich Ski Verband) non è stata in grado di bilanciare sforzi e ricavi.

Un evento importante come i Campionati del Mondo ha le sue regole. Quanto coraggio trae da questa frase?

Al momento ho la sensazione che si attinga a tutto ciò che può in qualche modo dare speranza. Per esempio, che i favoriti inciampino e che quindi la Svizzera non vinca.

Si punta sul fatto che i grandi eventi in particolare hanno già prodotto molti vincitori a sorpresa. Uno di questi, ad esempio, è il presidente della federazione svizzera, Urs Lehmann, che non ha vinto molto, a parte la sua vittoria ai Campionati del Mondo di discesa libera nel 1993.

L'ÖSV spera in storie come questa. E che la pressione sugli svizzeri sia troppo forte. Tutti si aspettano miracoli, soprattutto nelle gare di velocità maschili dove domina Marco Odermatt. Gli austriaci possono solo sorprendere in positivo. Speriamo che non vada male come alle Olimpiadi del 1984 a Sarajevo, dove ottennero solo una medaglia di bronzo.

A proposito di sciatori di velocità svizzeri: oltre a Odermatt, il logo della Red Bull è presente anche sul casco di Franjo von Allmen. Quindi almeno una parte del successo svizzero è «Made in Austria»...

Sì, si può dire così. Ma non siamo ancora arrivati al punto di dover cercare il successo sempre e ovunque. Del tipo: «Forse scia in Austria o è stato in vacanza in Austria e quindi è per metà austriaco». No, per favore, non arriviamo a tanto, sarebbe davvero patetico. Non permetteremo che questo orgoglio ci venga tolto.

Anche se sembra che oggi la rivalità tra Austria e Svizzera sia meno accentuata di un tempo...

Sono cresciuto negli anni '80 e allora, da bambino, non mi piacevano gli sciatori svizzeri. Per esempio, non sopportavo Peter Müller quando lo guardavo in TV.

Ora il problema è che Odermatt e von Allmen in particolare, sono ragazzi davvero simpatici e rappresentano un rilancio per lo sci. Non si può nemmeno essere arrabbiati con loro, e anche in Austria godono di un alto indice di popolarità, bisogna ammetterlo. Ecco perché questa rivalità non è più così accentuata come forse lo era un tempo.

Al momento, purtroppo, le bandiere nazionali parlano chiaro: la Svizzera ha più bianco sullo sfondo rosso, mentre noi abbiamo un po' meno bianco sullo sfondo rosso.

Marco Odermatt e Franjo von Allmen vogliono festeggiare anche a Saalbach. Keystone

Questa Coppa del Mondo sarà la grande svolta?

Anche se si vinceranno sette o otto medaglie, che è l'obiettivo dichiarato, l'ÖSV si troverà ad affrontare momenti difficili.

In che senso?

La squadra di velocità maschile sta subendo un cambio generazionale. Nello slalom, i migliori sciatori, come Manuel Feller, hanno già superato i 30 anni e non ci sono giovani talenti. Il più giovane vincitore austriaco di Coppa del Mondo è Marco Schwarz, nato nel 1995.

In Svizzera ci sono atleti di punta nati negli anni 2000 come Monney e von Allmen, ma in Austria non esistono. Questo problema rimarrà anche dopo questa Coppa del Mondo. Si tratta di una grande sfida, forse simile a quella che la Svizzera ha vissuto 15 anni fa, quando si è lavorato su ogni pietra e si sono gettate le basi per la nuova generazione che c'è ora.

Se potesse evocare un leader per l'attuale squadra ÖSV: preferirebbe Marcel Hirscher nei suoi tempi migliori o Marco Odermatt?

Se potessi scegliere, sceglierei Hermann Maier. Sembra un'affermazione dura, ma Marcel Hirscher non è mai entrato nella pelle degli austriaci come Maier. Solo con il suo stile di sciata, con la sua storia di muratore arrivato al professionismo in ritardo, con la sua caduta, con il suo incidente in moto, si è sempre rialzato.

La storia di Maier rispecchia anche lo sport dello sci, in cui ci sono sempre delle cadute. Ma Hirscher non ha mai dovuto affrontare tutto questo durante la sua carriera, a parte il suo ritorno in pista. Ecco perché penso che uno come Maier starebbe meglio nell'ÖSV.

Infine, l'immancabile previsione. Come sarà il medagliere alla fine dei Campionati del Mondo?

Non credo che la Svizzera vincerà molte medaglie nella gara femminile. Tuttavia, vedo la Svizzera al primo posto, la Norvegia al secondo e l'Austria al terzo.

Noi probabilmente saremmo già soddisfatti di sei medaglie. Una d'oro sarebbe un miracolo, a dire il vero. Con solo due vittorie in questa stagione, entrambe di Cornelia Hütter ed entrambe all'inizio della stagione, non ci si può aspettare una pioggia di metalli...