Lutto nello snowboard Il giovane figlio di Ueli Kestenholz dice addio al padre con parole toccanti

Patrick Lämmle

14.1.2026

Ueli Kestenholz, vincitore della prima medaglia olimpica per lo snowboard, bronzo nello slalom gigante a Nagano nel 1998.
Ueli Kestenholz, vincitore della prima medaglia olimpica per lo snowboard, bronzo nello slalom gigante a Nagano nel 1998.
Keystone

Dopo la tragica morte del pioniere dello snowboard Ueli Kestenholz, il maggiore dei suoi due figli si è espresso con un commovente post sui social media.

Redazione blue Sport

14.01.2026, 15:26

La scena dello snowboard è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi più noti esponenti.

Bronzo alle Olimpiadi. Ueli Kestenholz, snowboarder e sportivo estremo svizzero, è morto travolto da una valanga

Bronzo alle OlimpiadiUeli Kestenholz, snowboarder e sportivo estremo svizzero, è morto travolto da una valanga

Il 50enne svizzero Ueli Kestenholz è morto in un incidente in montagna, travolto da una valanga. La perdita è particolarmente devastante per i suoi cari. Il defunto lascia la moglie e due figli di 9 e 16 anni.

Il maggiore dei due fratelli ha pubblicato un post commovente su Instagram. «Vola in alto, papà ❤️🕊️ Ci manchi!», ha scritto Kalani con una foto che lo ritrae insieme al padre e al fratello minore su un piedistallo.

Come il padre, anche i suoi figli sono atleti entusiasti e di talento.

Foto: instagram.com/kalanikestenholz

