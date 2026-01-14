Ueli Kestenholz, vincitore della prima medaglia olimpica per lo snowboard, bronzo nello slalom gigante a Nagano nel 1998. Keystone

Dopo la tragica morte del pioniere dello snowboard Ueli Kestenholz, il maggiore dei suoi due figli si è espresso con un commovente post sui social media.

Redazione blue Sport Patrick Lämmle

La scena dello snowboard è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi più noti esponenti.

Il 50enne svizzero Ueli Kestenholz è morto in un incidente in montagna, travolto da una valanga. La perdita è particolarmente devastante per i suoi cari. Il defunto lascia la moglie e due figli di 9 e 16 anni.

Il maggiore dei due fratelli ha pubblicato un post commovente su Instagram. «Vola in alto, papà ❤️🕊️ Ci manchi!», ha scritto Kalani con una foto che lo ritrae insieme al padre e al fratello minore su un piedistallo.

Come il padre, anche i suoi figli sono atleti entusiasti e di talento.