Marco Odermatt, giocatore di punta della Coppa del Mondo, ha ricevuto numerose offerte vantaggiose. Immagine: Keystone

Marco Odermatt è il grande protagonista della Coppa del Mondo di sci ed è molto richiesto dagli sponsor. Il suo manager rivela che l'atleta di Nidvaldo rifiuta anche offerte vantaggiose e perché.

Luca Betschart Luca Betschart

Marco Odermatt è da anni il grande protagonista dello sci. E di conseguenza è anche molto popolare tra gli sponsor.

Il nidvaldese è talmente tanto richiesto che non può - o non vuole - accettare tutte le offerte che gli arrivano. Il suo manager Michael Schiendorfer lo ha rivelato in un'intervista a «CH Media».

«Marco rinuncia a un sacco di soldi», spiega l'uomo, costretto a rifiutare delle richieste avanzate alla superstar svizzera quasi ogni giorno: «Stiamo parlando di una cifra media a sei zeri all'anno che potrebbe guadagnare in più».

Un esempio? Odermatt avrebbe potuto guadagnare 150.000 franchi per due giorni di sci con un multimilionario kazako.

«Non cominciamo nemmeno con cose del genere»

Ma il 46 volte vincitore della Coppa del Mondo si rifiuta. «È una cosa che amo di lui», commenta Schiendorfer. «Ci siamo trovati subito d'accordo: non cominciamo nemmeno con cose del genere. Se Marco si impantanasse in questi impegni, non potrebbe più ottenere gli attuali successi».

Odermatt pianifica i suoi appuntamenti in modo meticoloso. Spesso cerca di fissare quelli pubblici nello stesso giorno. «Lui ci riesce, altri no. Alcuni sono nervosi quando hanno un'apparizione. Marco, invece, ne riesce a gestire anche cinque in un solo giorno. Questo perché vuole portare a termine le cose».

Ma, soprattutto, il quattro volte vincitore della Coppa del Mondo generale subordina tutto al successo. Le priorità sono chiare, anche nel suo ambiente: «Intorno a lui ci sono molte persone che, come lui, credono che la salute sia più importante del denaro», conclude Schiendorfer.