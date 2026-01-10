Lindsey Vonn è raggiante dopo la sua brillante prestazione a Zauchensee. KEYSTONE

Lindsey Vonn trionfa nella discesa libera di Zauchensee e centra l'84esima vittoria in Coppa del Mondo. Un successo che rende orgoglioso anche il padre della 41enne, che commenta la prestazione con ironia.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Lindsey Vonn conquista a Zauchensee la sua seconda discesa libera dell'inverno, dopo il successo di dicembre a St. Moritz all'apertura della velocità.

Dopo la gara, l'americana ha parlato al telefono con il padre e, nell'intervista alla «SRF», ha raccontato: «Voleva augurarmi il meglio, mi ha già motivato ieri sera. Questo è sicuramente d'aiuto. È bello poter parlare con lui perché mia madre non c'è».

Il rapporto con il padre Alan Kildow è stato a lungo complicato. In passato, la sciatrice ha spiegato che fosse molto orientato alle prestazioni e che lei si sentisse di conseguenza sotto pressione, tanto che i contatti si sono talvolta interrotti completamente.

Ora, però, il rapporto è tornato in carreggiata: dopo la vittoria a St. Moritz, Vonn ha detto: «Ha pianto così tanto, non l'ho mai visto così prima d'ora».

Quando le è stato chiesto quanto il padre fosse orgoglioso di ciò che stava mostrando in quel momento, la 41enne ha risposto con una risata: «Ha detto che non è male per una donna anziana».

Vonn: «Non era il mio limite»

Il papà è naturalmente molto orgoglioso di lei: sa di cosa è capace e la sostiene nel suo percorso. «In questo momento per me è molto importante, perché devo mantenere questo livello. E non è facile. Sono partita molto forte e devo continuare a lottare, ma con questo sostegno è un po' più semplice», ha spiegato l'atleta.

Il grande obiettivo restano i Giochi olimpici di Cortina. Fino ad allora, ha detto, non intende correre troppi rischi.

Nonostante ciò, ha già vinto la sua seconda discesa dell'inverno e guida nettamente la classifica di specialità: «Sto sciando bene, con molta intensità e in modo aggressivo. Ma non ho rischiato al massimo».

La cosa più importante, al momento, è arrivare al traguardo e restare in salute. Oggi ha ammesso di aver corso qualche rischio con la linea scelta, ma ha ribadito che non si trattava del suo limite.

Ha sciato con più intensità di quanto pensasse e, in una gara breve come quella odierna - con la partenza abbassata all'ultimo gate di riserva - bisogna rischiare tutto: «Oggi ero forse al 90 per cento, quindi ho ancora un po' di margine di miglioramento».

E se Vonn sciasse «molto bene»?

Dopo la gara, Vonn è tornata ai microfoni della «SRF» spiegando di aver dato molto anche sul piano emotivo, senza però aver ancora raggiunto il massimo: «Non era il 100 per cento delle mie emozioni, ho ancora un po' di energia in più dentro di me. La terrò per Cortina».

Le emozioni, ha sottolineato, sono per lei fondamentali: «Se non provo emozioni, per me sciare non è divertente».

L'americana ha poi riassunto la sua prestazione, spiegando di aver sciato bene nonostante le difficili condizioni meteo.

Alla domanda su cosa potrebbe accadere se riuscisse a sciare molto bene, e non solo bene, ha risposto con sicurezza: «Allora magari vinco con un margine più ampio…».