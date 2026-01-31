Giovanni Franzoni evita la caduta in extremis nelle prove della libera di Crans-Montana: «È stato spaventoso»

Giovanni Franzoni evita una caduta durante l'allenamento di discesa libera a Crans-Montana con l'aiuto di un'acrobazia spettacolare. L'italiano scia su una rete di sicurezza.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Giovanni Franzoni evita per un soffio una caduta durante l'allenamento per la discesa libera a Crans-Montana in programma domenica.
- L'italiano scia sulla rete di protezione.
- Dopo l'azione, l'atleta parla di un «momento di paura».
Giovanni Franzoni è la nuova stella del firmamento sciistico italiano. Dopo la vittoria nella discesa libera di Kitzbühel, il 24enne vuole fare altrettanto a in quella di domenica a Crans-Montana.
Ma lo specialista della velocità ha rischiato di cadere pesantemente durante l'allenamento di sabato.
Un video di «ORF» mostra Franzoni che si scontra con una rete di protezione durante la sua discesa e scampa per poco a un incidente. Il giovane scia abilmente con lo sci sinistro sulla rete ed evita la caduta.
«Non ero così veloce nel tratto centrale», commenta l'italiano dopo l'allenamento. «Ero sulla rete con lo sci. È stato un po' spaventoso, ma sono stato molto fortunato».
Alla fine, il compagno di squadra di Franzoni, Mattia Casse, è stato il più veloce, davanti ad Alexander Cameron (+0.32) e Ryan Cochran-Siegle (+0.52).
Il miglior corridore svizzero è Alexis Monney al 5° posto, con un ritardo di 0,66 secondi.
Gli altri elvetici: 9° Stefan Rogentin (+1.01), 13° Niels Hintermann (+1.31), 15° Alessio Miggiano (+1.53), 18° Franjo von Allmen (+1.64), 27° Lars Rösti (+1.99), 29° Marco Odermatt (+2.01), 31° Justin Murisier (+2.02), 35° Arnaud Boisset (+2.16).