Giovanni Franzoni evita la caduta in extremis nelle prove della libera di Crans-Montana: «È stato spaventoso»

Giovanni Franzoni evita una caduta durante l'allenamento di discesa libera a Crans-Montana con l'aiuto di un'acrobazia spettacolare. L'italiano scia su una rete di sicurezza.

Hai fretta? blue News riassume per te Giovanni Franzoni evita per un soffio una caduta durante l'allenamento per la discesa libera a Crans-Montana in programma domenica.

L'italiano scia sulla rete di protezione.

Dopo l'azione, l'atleta parla di un «momento di paura». Mostra di più

Giovanni Franzoni è la nuova stella del firmamento sciistico italiano. Dopo la vittoria nella discesa libera di Kitzbühel, il 24enne vuole fare altrettanto a in quella di domenica a Crans-Montana.

Ma lo specialista della velocità ha rischiato di cadere pesantemente durante l'allenamento di sabato.

Un video di «ORF» mostra Franzoni che si scontra con una rete di protezione durante la sua discesa e scampa per poco a un incidente. Il giovane scia abilmente con lo sci sinistro sulla rete ed evita la caduta.

«Non ero così veloce nel tratto centrale», commenta l'italiano dopo l'allenamento. «Ero sulla rete con lo sci. È stato un po' spaventoso, ma sono stato molto fortunato».

Alla fine, il compagno di squadra di Franzoni, Mattia Casse, è stato il più veloce, davanti ad Alexander Cameron (+0.32) e Ryan Cochran-Siegle (+0.52).

Il miglior corridore svizzero è Alexis Monney al 5° posto, con un ritardo di 0,66 secondi.

Gli altri elvetici: 9° Stefan Rogentin (+1.01), 13° Niels Hintermann (+1.31), 15° Alessio Miggiano (+1.53), 18° Franjo von Allmen (+1.64), 27° Lars Rösti (+1.99), 29° Marco Odermatt (+2.01), 31° Justin Murisier (+2.02), 35° Arnaud Boisset (+2.16).