La Svizzera ha dominato i Campionati Mondiali di Sci a Saalbach vincendo 13 medaglie. Il presidente di Swiss-Ski Urs Lehmann ha rivelato le ragioni di questi successi.

Jan Arnet Syl Battistuzzi

Urs Lehmann è presidente di Swiss Ski dal 2008. Al suo quinto mandato alla guida dell'associazione, il 55enne ha potuto decisamente festeggiare a Saalbach. La squadra svizzera ha infatti vinto un totale di 13 medaglie ai Mondiali appena conclusosi.

«Sono state due settimane incredibili. Naturalmente il nostro obiettivo era vincere il medagliere, ma non potevamo aspettarci di farlo in un modo così impressionante. È un momento molto bello. Abbiamo anche raggiunto un risultato storico: gli uomini non hanno mai vinto così tante medaglie. Anche la tripla vittoria di squadra con sei svizzeri sul podio non era mai accaduta prima», afferma euforico l'argoviese in un'intervista concessa a «Eurosport».

Il taglio dei capelli come prova della cultura famigliare

L'eccellente atmosfera nel gruppo svizzero si è «sviluppato nel corso degli anni», spiega Lehmann. «C'è molta fiducia e sostegno reciproco, oltre all'ambizione di essere i migliori. E tutto ciò avviene in un ambiente estremamente sano».

A riprova dell'ottimo clima interno c'è stata la campagna del «taglio dei capelli» da parte degli sciatori di velocità, per cui molti svizzeri hanno sacrificato la loro capigliatura.

L'uomo forte di Swiss Ski è sfuggito al suo destino solo perché non era già più in loco, ma ha tenuto a sottolineare con orgoglio che tutto ciò è accaduto per l'eccezionale ambiente in seno alla squadra.

Marco Odermatt (a sinistra) e Loïc Meillard, due figure di riferimento. Keystone

È particolarmente soddisfatto che Loïc Meillard abbia potuto esprimere il suo potenziale. Finora il neocastellano aveva dovuto vivere sempre «un po' all'ombra di Marco Odermatt».

Per il capo di Swiss Ski, il fresco campione del mondo di slalom è «allo stesso livello di Odermatt».

«Tecnicamente Meillard è forse il miglior sciatore del mondo»

Il 55enne è entusiasta: «Tecnicamente Meillard è uno dei migliori sciatori al mondo, forse il migliore. È un ragazzo più tranquillo di Marco».

Odi ha trionfato nel super-G, ma nelle altre discipline non è riuscito a colpire nel segno. Per Lehmann questo non è il risultato di troppe distrazioni come eventi stampa o festeggiamenti.

Secondo lui il clamore che circonda lo sciatore non è una novità, quindi non si può dire che il vincitore delle ultime tre generali di Coppa del Mondo avrebbe dovuto essere più protetto.

Il nidvaldese è ancora il punto di riferimento interno: «Se in allenamento si è alla pari con Odermatt, allora si sa che si può stare al passo con i migliori del mondo. Questo fa la differenza e motiva tutti. È sicuramente una parte importante del puzzle».