Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni

La FIS ha chiuso il primo allenamento di discesa libera a Beaver Creek nonostante le condizioni difficili, scatenando accese discussioni. Stefan Eichberger e gli austriaci esprimono dure critiche.

La prima sessione di allenamento ha scatenato accese discussioni, frutto anche di disinformazione.

Marco Odermatt ha fatto segnare il miglior tempo, ma in un'intervista ha ammesso di aver saltato una porta: «Ho trovato un'altra scorciatoia». Mostra di più

Le condizioni stanno rendendo la vita difficile agli organizzatori delle gare di Coppa del Mondo di sci a Beaver Creek.

Da un lato, le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni di gara sono sfavorevoli, dall'altro le condizioni della neve rappresentano una sfida. La FIS è quindi costretta a improvvisare.

A causa della mancanza di neve, la discesa libera e il super-G si svolgeranno su un percorso ridotto nella parte bassa. Inoltre, la discesa libera potrebbe essere anticipata di un giorno, a giovedì, perché per venerdì è previsto un fronte di maltempo.

E dato che il tempo potrebbe mettere i bastoni tra le ruote anche al programma di mercoledì, la prima sessione di allenamento di martedì diventerà ancora più importante.

Secondo il regolamento, una discesa libera può essere organizzata solo se ogni concorrente ha completato almeno un allenamento sul percorso.

Le critiche di Eichberger

La sessione di allenamento di martedì si è svolta quindi nonostante le condizioni della pista erano tutt'altro che ideali, a causa della neve fresca.

Inoltre, la nebbia ha reso difficile la visibilità per i corridori, causando interruzioni e, secondo l'austriaco Stefan Eichberger, rendendo addirittura impossibile il volo dell'elicottero sul luogo in caso di caduta.

«Quando l'ho saputo, ho capito che non avremmo dovuto tenere questa sessione di allenamento. A mio parere, è assolutamente sfacciato che la discesa sia stata autorizzato», ha dichiarato Eichberger al quotidiano «Blick».

Mala informazione o fraintendimenti

Tuttavia, a posteriori si è scoperto che l'austriaco aveva ricevuto informazioni errate. L'elicottero era in standby durante l'addestramento e, in caso di necessità, avrebbe potuto essere impiegato.

«In questo caso c'è stato un errore di comunicazione. Per questo capisco perché gli atleti si siano arrabbiati», spiega il direttore di gara FIS Markus Waldner.

Odermatt: «Contento di essere arrivato al traguardo tutto intero»

Sempre l'austriaco Eichberger si è detto infastidito dalle condizioni e contento di essere sopravvissuto al «volo cieco»: «Siamo rimasti in piedi alla partenza per un'ora e mezza, un allenamento del genere non è nello spirito del corridore».

Anche i suoi compagni di squadra, Vincent Kriechmayr e Marco Schwarz, hanno espresso sentimenti simili. «Naturalmente tutti vogliono fare una gara. Ma un programma di allenamento come questo, che sembra essere interrotto ogni due corridori, non favorisce il raggiungimento dell'obiettivo», ha detto Schwarz.

Marco Odermatt è un po' più rilassato. «È stata indubbiamente una sessione di allenamento molto difficile e sono contento di essere arrivato al traguardo tutto intero. Ma se si gareggiasse solo quando tutto è a posto al 100%, probabilmente non si farebbero più di quattro corse per inverno», ha detto il nidvaldese.

Ma tutto è andato bene. Nessuno dei 76 sciatori è infortunato e nulla ostacola la possibilità di gareggiare giovedì.

Tuttavia, il significato della prima sessione di allenamento è limitato, tanto che Odermatt, vincitore dell'allenamento, ha ammesso nell'intervista a SRF: «Ho trovato un'altra scorciatoia e ho saltato una porta. Difficile perciò giudicare il tempo».

