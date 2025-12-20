  1. Clienti privati
Salto Il primo atto va a Domen Prevc

Swisstxt

20.12.2025 - 17:56

Domen Prevc
Domen Prevc
KEY

Il weekend di Engelberg si è aperto nel segno di Domen Prevc.

20.12.2025, 17:56

20.12.2025, 18:19

Secondo dopo la prima manche, il leader della generale è riuscito a scalzare Ryoyu Kobayashi (infine solo sesto) approfittando di condizioni certamente più favorevoli nel momento decisivo. Dietro di lui, Felix Hoffmann e Ren Nikaido.

Per la squadra svizzera, che ha portato ben quattro atleti al secondo salto (non però Gregor Deschwanden), il migliore si è rivelato Simon Ammann, 20esimo.

Il Giappone si è comunque consolato con la vittoria in campo femminile: merito di Nozomi Maruyama, che ha preceduto Nika Prevc e Anna Odine Stroem.

