Ecco il programma completo delle gare dei Mondiali di sci alpino 2025

Grandi emozioni ci attendono ancora una volta ai Campionati Mondiali di Sci a Saalbach. Nella foto: Wendy Holdener ai Campionati mondiali di sci 2023 a Meribel. KEYSTONE

I Mondiali di sci alpino 2025 si svolgono a Saalbach, in Austria, dal 4 al 16 febbraio. Ma quando saranno in azione le stelle rossocrociate, come ad esempio Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami e Franjo von Allmen? Ecco il calendario completo delle gare sul Circo Bianco austriaco.

I 48esimi Campionati mondiali di sci alpino si svolgeranno a Saalbach, in Austria, dal 4 al 16 febbraio 2025.

Le gare si svolgeranno tutte sullo Zwölferkogel di Hinterglemm.

Il programma prevede le discipline discesa libera, super-G, slalom gigante, slalom, combinazione e gare a squadre. Mostra di più

Vista su Saalbach di sera. L'area degli sport invernali comprende le città di Saalbach, Hinterglemm e Leogang nel Salisburghese e Fieberbrunn in Tirolo. Per motivi organizzativi, le gare dei Campionati Mondiali di Sci 2025 si terranno solo a Hinterglemm. KEYSTONE

Tutte le date dei Mondiali di sci alpino 2025 Martedì 4 febbraio ore 11.00: 1° allenamento di discesa femminile ore 15.15-17.50: Parallelo a squadre e cerimonia di apertura

Mercoledì 5 febbraio, ore 10.00: 2° allenamento di discesa femminile Ore 12.00: 1° allenamento di discesa maschile

Giovedì 6 febbraio, ore 09.30: 2° allenamento di discesa maschile ore 11.30: Super-G femminile

Venerdì 7 febbraio, ore 09.30: 3° allenamento discesa donne ore 11.30: Super-G uomini

Sabato 8 febbraio, ore 9.30: 3° allenamento discesa uomini ore 11.30: discesa donne

Domenica 9 febbraio, ore 11.30: discesa libera uomini

Lunedì 10 febbraio: Giorno di riserva

Martedì 11 febbraio, ore 10.00 / 13.15: combinata femminile a squadre

Mercoledì 12 febbraio, 10.00 / 13.00: Qualificazione Giant Tour femminile 10.00 / 13.15: Combinata a squadre maschile

Giovedì 13 febbraio, 09.45 / 13.15: Giant Tour femminile 10.00 / 13.00: Qualificazione Giant Tour maschile

Venerdì 14 febbraio, 10.00 / 13.15: qualificazione slalom femminile 10.00 / 13.15: gara di gigante turistico maschile

Sabato 15 febbraio, 09.45 / 13.15: slalom femminile 10.00 / 13.00: qualificazione slalom maschile

Domenica 16 febbraio, 09.45 / 13.15: Slalom maschile Cerimonia di chiusura Mostra di più

