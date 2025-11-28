  1. Clienti privati
«Follia - un sogno» Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin

Andreas Lunghi

28.11.2025

Shiffrin si commuove all'arrivo di Kilde

Shiffrin si commuove all'arrivo di Kilde

27.11.2025

Marco Odermatt vince il super-G a Copper Mountain davanti a Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser. Il ritorno di uno dei grandi fa parlare di sé: Aleksander Kilde.

,

Keystone-ATS, Andreas Lunghi

28.11.2025, 08:49

28.11.2025, 08:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • 684 giorni dopo il grave incidente sul Lauberhorn, Aleksander Kilde festeggia il suo emozionante ritorno nel Super-G di Copper Mountain.
  • Il risultato sportivo (24° posto) è di secondaria importanza: il ritorno del norvegese dopo una lunga riabilitazione è accompagnato da grande sollievo e molte emozioni.
  • La sua compagna Mikaela Shiffrin lo ha sostenuto intensamente durante il recupero ed è stata profondamente toccata dalla sua perseveranza durante la gara. Al termine lo abbracciato in lacrime.
Mostra di più

Il 13 gennaio 2024, Aleksander Kilde è caduto sull'ultima S della discesa del Lauberhorn e si è schiantato a tutta forza contro le reti di protezione. La diagnosi è grave: gravi lesioni alla gamba destra e alla spalla sinistra.

Invece di affrontare la fine della sua carriera, l'ormai trentatreenne combatte per tornare in pista, ma non senza difficoltà.

Il processo di guarigione è ritardato per il compagno della stella dello sci statunitense Mikaela Shiffrin a causa di un'infezione alla spalla. Kilde non si lascia abbattere e continua a lavorare per il suo ritorno.

Super G. Odermatt conquista la prima gara veloce di Copper Mountain

Super GOdermatt conquista la prima gara veloce di Copper Mountain

Il 27 novembre 2025 - 684 giorni dopo la caduta di Wengen - è arrivato il momento.

Kilde parte per il Super-G di Copper Mountain con il numero 22. Finisce 24° nella gara vinta da Marco Odermann, ma il risultato è di secondaria importanza, come dimostrano le lacrime della Shiffrin mentre la sua dolce metà taglia il traguardo.

«È stato fantastico. È stato bellissimo sciare, un sogno», ha detto la 33enne a SRF nella zona del traguardo. Era stato nervoso per tutta la settimana. «Ora ho un sacco di emozioni».

Aleksander Kilde sta facendo il suo ritorno a Copper Mountain dopo un'interruzione per infortunio di quasi due anni.
Aleksander Kilde sta facendo il suo ritorno a Copper Mountain dopo un'interruzione per infortunio di quasi due anni.
IMAGO/Imagn Images

Anche la Shiffrin si è commossa: «È stato molto speciale poter essere presente per il suo ritorno. Sono molto orgogliosa di lui», ha dichiarato la migliore sciatrice della storia, anch'essa in gara a Copper Mountain sabato e domenica.

La Shiffrin è stata la roccia nella tempesta per lui, ha detto Kilde. «Mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Non solo a livello personale, ma anche come atleta. Sono felice di poter condividere così tanto con lei. Il sostegno che ho ricevuto da lei è stato incredibile. Le voglio bene».

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

Niels Hintermann: «Bei Krebs ist egal ob du Pöstler, Bänker oder Skifahrer bist﻿»

22.10.2025

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

Anuk Brändli: «Ich bin ab und zu etwas verpeilt»

21.11.2025

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

10.07.2025

