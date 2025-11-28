Il rientro di Aleksander Kilde fa piangere la fidanzata Mikaela Shiffrin

Shiffrin si commuove all'arrivo di Kilde 27.11.2025

Marco Odermatt vince il super-G a Copper Mountain davanti a Vincent Kriechmayr e Raphael Haaser. Il ritorno di uno dei grandi fa parlare di sé: Aleksander Kilde.

Keystone-ATS, Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Hai fretta? blue News riassume per te 684 giorni dopo il grave incidente sul Lauberhorn, Aleksander Kilde festeggia il suo emozionante ritorno nel Super-G di Copper Mountain.

Il risultato sportivo (24° posto) è di secondaria importanza: il ritorno del norvegese dopo una lunga riabilitazione è accompagnato da grande sollievo e molte emozioni.

La sua compagna Mikaela Shiffrin lo ha sostenuto intensamente durante il recupero ed è stata profondamente toccata dalla sua perseveranza durante la gara. Al termine lo abbracciato in lacrime. Mostra di più

Il 13 gennaio 2024, Aleksander Kilde è caduto sull'ultima S della discesa del Lauberhorn e si è schiantato a tutta forza contro le reti di protezione. La diagnosi è grave: gravi lesioni alla gamba destra e alla spalla sinistra.

Invece di affrontare la fine della sua carriera, l'ormai trentatreenne combatte per tornare in pista, ma non senza difficoltà.

Il processo di guarigione è ritardato per il compagno della stella dello sci statunitense Mikaela Shiffrin a causa di un'infezione alla spalla. Kilde non si lascia abbattere e continua a lavorare per il suo ritorno.

Il 27 novembre 2025 - 684 giorni dopo la caduta di Wengen - è arrivato il momento.

Kilde parte per il Super-G di Copper Mountain con il numero 22. Finisce 24° nella gara vinta da Marco Odermann, ma il risultato è di secondaria importanza, come dimostrano le lacrime della Shiffrin mentre la sua dolce metà taglia il traguardo.

«È stato fantastico. È stato bellissimo sciare, un sogno», ha detto la 33enne a SRF nella zona del traguardo. Era stato nervoso per tutta la settimana. «Ora ho un sacco di emozioni».

Aleksander Kilde sta facendo il suo ritorno a Copper Mountain dopo un'interruzione per infortunio di quasi due anni. IMAGO/Imagn Images

Anche la Shiffrin si è commossa: «È stato molto speciale poter essere presente per il suo ritorno. Sono molto orgogliosa di lui», ha dichiarato la migliore sciatrice della storia, anch'essa in gara a Copper Mountain sabato e domenica.

La Shiffrin è stata la roccia nella tempesta per lui, ha detto Kilde. «Mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Non solo a livello personale, ma anche come atleta. Sono felice di poter condividere così tanto con lei. Il sostegno che ho ricevuto da lei è stato incredibile. Le voglio bene».