Federica Brignone è in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo e sarà la favorita in diverse discipline ai Campionati del Mondo. A blue Sport ha rivelato il suo segreto.

Federica Brignone ha già vinto gare di discesa libera, super-G e slalom gigante in questa stagione e ha stabilito un nuovo record come vincitrice più anziana di Coppa del Mondo in tutte e tre le discipline.

Nella lotta per la coppa di generale, la 34enne è davanti a tutte, tallonata da Lara Gut-Behrami.

La milanese è anche una delle grandi favorite per la conquista di medaglie agli imminenti Mondiali.

A blue Sport, a Sölden, aveva rivelato il segreto della sua longevità sportiva e del suo successo: «Non ho sciato per quasi cinque mesi durante l'estate». Mostra di più

Federica Brignone è una delle figure principali della stagione sciistica di quest'anno. L'italiana ha 70 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami nella classifica generale di Coppa del Mondo.

Quest'inverno, con ogni probabilità, la gara sarà tra loro due per decidere chi vincerà il grande globo di cristallo. Entrambe sono già riuscite in questa impresa: Gut-Behrami nel 2016 e nel 2024, Brignone nel 2020.

L'italiana, in stagione, ha già ottenuto cinque vittorie in tre discipline diverse, stabilendo diversi record.

La 34enne è infatti la più anziana vincitrice di Coppa del Mondo della storia e detiene anche i record di età per le vittorie in discesa libera, super-G e slalom gigante.

Il giorno del ritiro

All'inizio della stagione, a Sölden, lo scorso ottobre, la milanese aveva conquistato la sua prima vittoria dell'inverno, strappando a Elisabeth Görgl il record di donna più anziana vincitrice di una gara di Coppa del Mondo.

Dopo la gara, alla domanda sui successi alla sua età, aveva dichiarato a blue Sport: «Sono abbastanza pazza e sono ancora qui perché sono felice. Mi dico: il giorno in cui non correrò più rischi come adesso, non sarò più così motivata e non vorrò più lo stress, allora smetterò».

Essendo uno dei membri più esperti della squadra femminile con Sofia Goggia, a volte si sente come la mamma della squadra: «Cerco di dare loro tutto quello che ho e di condividere quello che so. Spingo molto e organizzo anche molte cose in estate. Non voglio solo allenarmi, recuperare e fare analisi video. Per questo faccio molte cose».

Durante la pausa estiva, Brignone ha deliberatamente messo da parte gli sci, rivelando il suo segreto: «Non ho sciato per quasi cinque mesi e mi sono concentrata solo sul mio corpo. L'estate dovrebbe essere l'estate e non lo sci».

Da grande favorita ai Campionati del Mondo

La sciatrice italiana ha già nel suo palmares tre medaglie vinte ai Giochi Olimpici e ai Campionati del Mondo, una vittoria assoluta in Coppa del Mondo e 32 vittorie in Coppa del Mondo.

«Ho ottenuto più di quanto avrei mai pensato», dice quando le si chiede dei suoi successi.

Per i prossimi Campionati del Mondo è la favorita per la conquista di una medaglia in tre discipline: discesa libera, super-G e slalom gigante.

Anche Lara Gut-Behrami si aspetta una medaglia nelle stesse tre discipline. Sembra che anche ai Campionati si ripeterà dunque lo stesso duello: Brignone contro Gut-Behrami.

Nonostante i suoi 34 anni la «Tigre delle nevi» non pensa ancora al ritiro, anche perché i prossimi Giochi Olimpici, che si svolgeranno a casa sua, tra Milano e Cortina d'Ampezzo, si terranno a febbraio 2026.

È quindi improbabile che si lasci sfuggire questa occasione, visto che l'oro olimpico è uno dei pochi trofei che ancora manca alla sua collezione.