Marco Odermatt rimane affamato anche dopo tutti i suoi tanti successi. Al vernissage della sua biografia «Il mio mondo», il nidvaldese ha parlato della sua passione sfrenata, di una rivalità speciale e della voglia di essere sempre il più veloce.

Marco Odermatt, è stata pubblicata la biografia autorizzata «Il mio mondo» su di lei. Come è nata?

È nata da un'idea iniziale, o meglio nel corso di molte richieste di informazioni. Michael Schiendorfer, del mio management, ed io, siamo giunti alla conclusione che se si scrive così tanto e arrivano così tante richieste, allora preferiamo prendere in mano un progetto con autori con cui vogliamo lavorare e con i quali possiamo davvero dare un contributo.

Preferisco questo alla pubblicazione di un libro qualsiasi, come è successo in passato.

Il libro contiene anche estratti del suo «diario». Perché lo scrive, da quando e perché lo fa ancora?

È un diario di gara, non un diario normale. Vi annoto ogni gara dopo averla corsa, magari la sera, magari uno, due o tre giorni dopo, a seconda di quando ho tempo, energia e voglia.

Ho iniziato a farlo circa quattro o cinque anni fa perché spesso ci troviamo nello stesso posto ogni anno. In questo modo non dimentico com'era la neve e quale attrezzatura ho usato.

Con il tempo, ho anche iniziato a lasciar fluire i miei pensieri e le mie emozioni. Ma il motivo principale è che le registrazioni mi aiutano a ritrovare le sensazioni dell'anno precedente non appena arrivo sulla pista.

Nel libro viene posta anche la domanda delle domande: perché sei così veloce?

Anche per me è difficile rispondere. Nello sci, per essere veloci è necessario che tanti pezzi del puzzle si incastrino tra loro. È importante che ogni pezzo sia di livello molto alto. Ma non credo che si debba necessariamente essere i migliori in ogni settore.

Ci sono sicuramente atleti che pedalano meglio tecnicamente o che hanno più forza o resistenza di me. In definitiva, bisogna portare i diversi pezzi del puzzle al livello più alto possibile e poi metterli insieme al momento giusto. Credo di riuscirci spesso molto bene.

I tuoi genitori Walter e Priska, così come gli ex allenatori, citano la gioia di sciare come la tua unica motivazione principale. Da dove viene?

È la passione di un ragazzino che ama semplicemente sciare. Il fatto che lo sci sia diventato una professione ha cambiato un po' le cose. Ma questa gioia è ancora profondamente radicata, la sento ancora.

Con i suoi numerosi impegni, la vita di uno sciatore di successo è come una vita sulla ruota del criceto. Come riesce a mantenere la leggerezza?

In ogni caso, mi aiuta l'ambiente che mi sostiene e che mi dà sempre nuove gioie: gli amici, la famiglia e la squadra. Mi piace viaggiare con la squadra svizzera e non con un team privato.

Questo significa che sono sempre insieme ai miei colleghi quando viaggio. Vivere le cose insieme è semplicemente molto più divertente.

Cosa trova più difficile nell'essere un atleta di sci?

Quando arriverà il momento di finire la mia carriera, sono sicuro che non mi mancherà il continuo fare e disfare le valigie. Tornare a casa, fare il bucato, rifare le valigie e partire: a un certo punto sarà bello vivere anche senza la valigia.

Anche se forse mi mancherà, in tempi relativamente brevi, anche questo è possibile.

Prima che il suo allenatore di forza e fitness Kurt Kothbauer, che le è vicino anche privatamente, la lasciasse nella primavera del 2024, le aveva consigliato di trovare un nuovo approccio per rimanere motivato dopo tutti i suoi successi. L'ha trovato?

A essere sinceri, non qualcosa di completamente nuovo in questo senso. La dipendenza, o meglio la sensazione di vincere, la volontà di essere il più veloce e il migliore, di aver padroneggiato al meglio la sfida nel giorno X, mi motiva ancora abbastanza e mi dà ancora un grande piacere.

Considero ancora un privilegio poter provare queste emozioni speciali, sia dopo una buona gara da solo che insieme alla squadra. Queste emozioni mi guidano ancora.

Molti dei suoi compagni sottolineano la sua volontà di imparare e la velocità con cui mette in pratica gli input. Conosce la chiave per cui interiorizza le cose così velocemente?

No. Mi sono reso conto solo con questo libro che gli istruttori dicono questo di me in generale. Se lo dicono tutti, probabilmente è vero, ma non ne ero davvero consapevole.

Aleksander Aamodt Kilde appare nel libro nel capitolo «La mia gente». Tra lei e il norvegese c'è una rivalità particolare, caratterizzata dal rispetto reciproco, che si è trasformata in amicizia. Ci sono state altre rivalità più aspre lungo il percorso?

Direi che le rivalità sono generalmente maggiori nelle discipline tecniche che in quelle veloci. Forse nella velocità siamo più collegiali perché inevitabilmente si passa più tempo insieme.

In una settimana di discesa si trascorrono cinque o sei giorni nello stesso luogo e ci si allena sulla stessa pista. Si condividono anche i rischi intrinsechi della velocità. Di conseguenza, il rispetto reciproco è probabilmente maggiore fin dalle basi.

