Brutta caduta per Federica Brignone. Le conseguenze sono pesanti. Olimpiadi 2026 addio?

La brutale caduta di Brignone 03.04.2025

La stella della scorsa stagione di Coppa del Mondo, Federica Brignone, è stata vittima di una grave caduta ai Campionati italiani. La 34enne ha dovuto essere stata trasportata in ospedale in elicottero.

Hai fretta? blue News riassume per te Federica Brignone, recente vincitrice del Globo di Cristallo, è caduta durante la seconda prova di slalom gigante ai Campionati italiani sull'Alpe Lusia, perdendo il controllo degli sci in una curva a destra.

Dopo l'incidente, la 34enne è stata soccorsa e trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Gli esami medici hanno mostrato una frattura complessa e frammentata del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

Il grave infortunio arriva a meno di un anno dalle Olimpiadi 2026, che debutteranno a Milano Cortina il 6 febbraio. Mostra di più

Momenti di paura per Federica Brignone: la regina dello sci italiano, che nel 2025 ha conquistato l'oro mondiale nello slalom gigante di Saalbach e pochi giorni fa ha festeggiato il Globo di Cristallo, è caduta ai Campionati italiani durante slalom gigante all'Alpe Lusia (Val di Fassa).

Durante la seconda prova del gigante la 34enne ha perso il controllo degli sci dopo un tentativo di uscire da una curva a destra, eseguendo una rotazione eccessiva, che ha causando un movimento innaturale delle gambe e un forte impatto sulla neve.

L'atleta è stata immediatamente assistita e trasportata via elicottero all'ospedale di Trento. Attualmente si trova all'ospedale Santa Chiara di Trento, accompagnata dal fratello Davide, membro del suo Team.

Come riporta la «Gazzetta dello Sport» gli esami medici iniziati all'una del pomeriggio all'ospedale di Trento si sono conclusi un'ora dopo rivelando risultati allarmanti: la Tac ha mostrato una frattura complessa e frammentata del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

La Commissione Medica della Federazione Italiana Sport Invernali sta monitorando da vicino la situazione dell'atleta e ha organizzato il suo trasferimento alla clinica La Madonnina di Milano, dove verranno effettuati ulteriori esami radiologici e definito l'intervento chirurgico necessario.

Il grave infortunio arriva a 10 mesi dall'inizio dei Giochi olimpici di Milano - Cortina, che prendono il via il 6 febbraio 2026. Come detto non si possono ancora definre i prossimi passi medici della campionessa, ma la riabilitazione potrebbe essere molto lunga.

Una stagione da incorniciare

Brignone ha dominato la stagione di Coppa del Mondo con dieci vittorie. Oltre alla classifica generale, l'azzurra ha vinto anche i globi di cristallo nella discesa libera e nello slalom gigante.

Ai Mondiali ha vinto l'oro in gigante e l'argento nel super-G. La valdostana è considerata la più promettente candidata italiana per andare a medaglia nei Giochi invernali del 2026 di Milano-Cortina.