Karl «Moli» Molitor Ecco come il recordman di vittorie sul Lauberhorn imbrogliò nel 1939

17.1.2026

Karl Molitor corre verso la vittoria nella discesa libera del 1945.
Foto: Keystone

Beat Feuz e Marco Odermatt hanno vinto tre volte la discesa libera del Lauberhorn. Ma un altro svizzero ha avuto ancora più successo dei due fuoriclasse della velocità: ecco la folle storia di Karl Molitor.

Patrick Lämmle, Igor Sertori

17.01.2026, 07:54

17.01.2026, 10:50

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Karl «Moli» Molitor (†94) detiene il record di undici vittorie a Wengen.
  • Il suo primo trionfo risale al 1939, all'età di 19 anni, nonostante una caduta.
  • Tuttavia, aveva anche preso una scorciatoia, che all'epoca passò inosservata.
Karl «Moli» Molitor, morto nel 2014 all'età di 94 anni, ha vinto undici gare sul Lauberhorn, sei delle quali in discesa.

Celebrò il suo primo trionfo nel 1939, all'età di 19 anni. Per questa vittoria, però, il giovane ha attinto a piene mani dal suo bagaglio di trucchi. Molitor prese una scorciatoia, un segreto che rivelò solo in età avanzata. Come è stato possibile?

Super-G a Wengen. Odermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»

Super-G a WengenOdermatt onora Franzoni: «Ho visto la sua manche con l'1 e ho detto subito che avrebbe vinto»

La sera prima della gara, l'insegnante del villaggio lo prese da parte e gli spiegò che lui e i suoi allievi avrebbero scavato per lui una scorciatoia lunga 150 metri tra due cancelli nella neve alta.

Invece di svoltare a destra, Molitor doveva scendere direttamente dalla montagna. Durante la gara ha trovato il posto designato, ma non gli ha dato un vero vantaggio, ha ricordato lo scaltro sciatore: «Si è rivelato così ripido e stretto che non sono riuscito a frenare e mi sono subito schiantato quando ho svoltato sulla pista normale».

Karl Molitor vinse la medaglia di bronzo in discesa alle Olimpiadi di St. Moritz nel 1948.
KEYSTONE

Il fatto che abbia tagliato il traguardo con nove secondi di vantaggio, nonostante la caduta, suggerisce il contrario.

Forse anche i cronometristi erano un po' dalla sua parte, chi può dirlo con certezza. Oggi, grazie alle telecamere poste ovunque e visto che le gare sono seguite da milioni di persone in TV, non è più così facile imbrogliare.

