SciIn Val Gardena doppietta svizzera, von Allmen e Odermatt sul podio
SwissTXT/Redazione blue News
20.12.2025
In Val Gardena vince Franjo von Allmen, seguito da Marco Odermatt.
SwissTXT/Redazione blue News
20.12.2025, 13:57
20.12.2025, 18:12
Tessa Morgantini
Dopo quella nella discesa sprint di giovedì ecco un'altra doppietta tutta svizzera in Val Gardena, con Franjo von Allmen che questa volta è riuscito a vincere precedendo di soli 30 centesimi Marco Odermatt.
Sul podio della seconda discesa sulla Saslong è finito anche Florian Schieder, mentre per soli 6 centesimi è sfumata la sesta tripletta rossocrociata del 2025, con Alessio Miggiano che ha conquistato un incredibile 5o posto.
Settimo Niels Hintermann (+1"12), mentre più lontani gli altri svizzeri Marco Kohler (+2"40), Lars Roesti (+2"43) e Stefan Rogentin (+2"59).