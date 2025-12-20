  1. Clienti privati
Sci In Val Gardena doppietta svizzera, von Allmen e Odermatt sul podio

SwissTXT/Redazione blue News

20.12.2025

Franjo von Allmen, al centro, con Marco Odermatt, a sinistra, e Florian Schieder.
Franjo von Allmen, al centro, con Marco Odermatt, a sinistra, e Florian Schieder.
KEYSTONE/AP Photo/Alessandro Trovati

In Val Gardena vince Franjo von Allmen, seguito da Marco Odermatt.

SwissTXT/Redazione blue News

20.12.2025, 13:57

20.12.2025, 18:12

Dopo quella nella discesa sprint di giovedì ecco un'altra doppietta tutta svizzera in Val Gardena, con Franjo von Allmen che questa volta è riuscito a vincere precedendo di soli 30 centesimi Marco Odermatt.

Sul podio della seconda discesa sulla Saslong è finito anche Florian Schieder, mentre per soli 6 centesimi è sfumata la sesta tripletta rossocrociata del 2025, con Alessio Miggiano che ha conquistato un incredibile 5o posto.

Settimo Niels Hintermann (+1"12), mentre più lontani gli altri svizzeri Marco Kohler (+2"40), Lars Roesti (+2"43) e Stefan Rogentin (+2"59).

Il ritratto di Marco Odermatt

Il ritratto di Marco Odermatt

17.11.2025

