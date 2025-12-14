Il podio di giornata: (da sinistra), Loic Meillard (2°), Timon Haugan (1°) e Henrik Kristoffersen (3°) KEYSTONE

Loïc Meillard ha sfiorato la vittoria nello slalom di domenica, dopo aver vinto lo slalom gigante di sabato. a vittoria è andata al norvegese Timon Haugan. Matthias Iten ha chiuso clamorosamente tra i primi 10, secondo miglior sciatore svizzero.

Dopo il podio tutto svizzero di ieri in gigante, oggi, sono due norvegesi a salire sul podio.

Solo Loïc Meillard ( a 28 centesimi dal primo) è riuscito a infilarsi tra i due scandinavi Timon Haugan, primo e Henrik Kristoffersen, giunto terzo (+ 34 centesimi).

Sono invece usciti di scena Lucas Pinheiro Braathen e Atle Lie McGrath, gli altri pretendenti al podio, nel tentativo di rispondere alla grande prova di Alex Vinatzer.

Particolarmente degna di nota, è appunto stata la rimonta dell'italiano, dei due norvegesi Oscar Andreas Sandvik e Hans Grahl-Madsen e di Matthias Iten, tutti e quattro finiti tra i primi 10.

Alex Vinatzer, l'uomo allenato da Mauro Pini, 25esimo al termine della prima prova, autore di una gara eccezionale, ha finito al quarto posto, ha fatto gara davanti fino alla discesa di Kristoffersen, 21 posizioni davanti a lui.

Grande recupero da parte di Matthias Iten KEYSTONE

Matthias Iten ha chiuso decimo, a 1"66 dal vincitore di giornata- ricordiamo che era partito dalla 30esima posizione al termine della prima manche. Gli altri due svizzeri giunti al traguardo sono Daniel Yule, 21esimo e Roman Zenhäusern, 25esimo.