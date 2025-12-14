  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Slalom In Val d'Isère Loïc Meillard deve inchinarsi solo a Timon Haugan

bfi

14.12.2025

Il podio di giornata: (da sinistra), Loic Meillard (2°), Timon Haugan (1°) e Henrik Kristoffersen (3°)
Il podio di giornata: (da sinistra), Loic Meillard (2°), Timon Haugan (1°) e Henrik Kristoffersen (3°)
KEYSTONE

Loïc Meillard ha sfiorato la vittoria nello slalom di domenica, dopo aver vinto lo slalom gigante di sabato. a vittoria è andata al norvegese Timon Haugan. Matthias Iten ha chiuso clamorosamente tra i primi 10, secondo miglior sciatore svizzero. 

Igor Sertori

14.12.2025, 14:15

14.12.2025, 14:19

Dopo il podio tutto svizzero di ieri in gigante, oggi, sono due norvegesi a salire sul podio.

Solo Loïc Meillard ( a 28 centesimi dal primo) è riuscito a infilarsi tra i due scandinavi Timon Haugan, primo e Henrik Kristoffersen, giunto terzo (+ 34 centesimi).

Sono invece usciti di scena Lucas Pinheiro Braathen e Atle Lie McGrath, gli altri pretendenti al podio, nel tentativo di rispondere alla grande prova di Alex Vinatzer.

Particolarmente degna di nota, è appunto stata la rimonta dell'italiano, dei due norvegesi Oscar Andreas Sandvik e Hans Grahl-Madsen e di Matthias Iten, tutti e quattro finiti tra i primi 10.

Alex Vinatzer, l'uomo allenato da Mauro Pini, 25esimo al termine della prima prova, autore di una gara eccezionale, ha finito al quarto posto, ha fatto gara davanti fino alla discesa di Kristoffersen, 21 posizioni davanti a lui. 

Grande recupero da parte di Matthias Iten
Grande recupero da parte di Matthias Iten
KEYSTONE

Matthias Iten ha chiuso decimo, a 1"66 dal vincitore di giornata- ricordiamo che era partito dalla 30esima posizione al termine della prima manche. Gli altri due svizzeri giunti al traguardo sono Daniel Yule, 21esimo e Roman Zenhäusern, 25esimo. 

I più letti

Scaffali Migros vuoti poco prima di Natale: ecco i marchi colpiti
Re Carlo vende addobbi natalizi di lusso, ma anche marmellate, miele e biscotti
Michelle Hunziker: «La paura della solitudine ci fa prendere decisioni sbagliate»
Ecco i migliori 20 mercatini di Natale europei del 2026
Un 30enne falsifica un ordine di marcia, ma fallisce per una svista

Altre notizie

St.Moritz. Alice Robinson trionfa nel super-G, Malorie Blanc è sesta, Lindsey Vonn ancora incredibile

St.MoritzAlice Robinson trionfa nel super-G, Malorie Blanc è sesta, Lindsey Vonn ancora incredibile

Dopo la prima manche. Loïc Meillard guida lo slalom di Val d'Isère

Dopo la prima mancheLoïc Meillard guida lo slalom di Val d'Isère

Sci di fondo. Faendrich regala alla Svizzera il primo podio stagionale

Sci di fondoFaendrich regala alla Svizzera il primo podio stagionale

Cattive notizie. Dopo la brutta caduta, Michelle Gisin dovrà operare anche il ginocchio

Cattive notizieDopo la brutta caduta, Michelle Gisin dovrà operare anche il ginocchio