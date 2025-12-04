  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente a St. Moritz. Infortunio in allenamento per Corinne Suter, fuori dai giochi per alcune settimane

SDA

4.12.2025 - 19:00

Corinne Suter deve prendersi una pausa per il momento
Corinne Suter deve prendersi una pausa per il momento
Keystone

Corinne Suter dovrà prendersi una pausa di circa quattro settimane a causa di un incidente avvenuto in allenamento. La sciatrice di Svitto non ha però avuto necessità di un intervento chirurgico.

Keystone-SDA

04.12.2025, 19:00

La squadra svizzera di sci dovrà fare a meno di una delle sue figure di riferimento nelle prossime settimane.

La specialista della velocità Corinne Suter è infatti caduta mercoledì e si è infortunata durante l'allenamento di discesa a St. Moritz.

Secondo Swiss-Ski, l'atleta di Svitto dovrà probabilmente prendersi una pausa di circa un mese, fino a quando le ferite non saranno guarite a sufficienza per permetterle di tornare a sciare.

Gli esami dettagliati effettuati presso la clinica Hirslanden di Zurigo hanno evidenziato diverse lesioni. I medici hanno diagnosticato uno strappo della fibra muscolare nella parte inferiore della gamba sinistra e una contusione all'articolazione del ginocchio sinistro.

È stata inoltre riscontrata una frattura non scomposta nell'area del retropiede destro. Fortunatamente, nessuna di queste lesioni ha richiesto un intervento chirurgico, il che significa che il processo di guarigione è stato portato avanti in modo conservativo.

Tuttavia, l'assenza di circa quattro settimane rappresenta una grave battuta d'arresto nell'inverno della Coppa del Mondo in corso.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Achille Costacurta: «La mia rinascita è avvenuta alla Clinica Santa Croce di Orselina»
Precipita un elicottero in Valtellina, un uomo perde la vita
Infortunio in allenamento per Corinne Suter, fuori dai giochi per alcune settimane
Orso nero gigante si annida sotto casa - proprietario preoccupato

Altre notizie

A Beaver Creek. Anche la prima discesa della stagione è di Marco Odermatt

A Beaver CreekAnche la prima discesa della stagione è di Marco Odermatt

Meteo avversa. La discesa di Beaver Creek è anticipata a giovedì

Meteo avversaLa discesa di Beaver Creek è anticipata a giovedì

Ecco perché. Il primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni

Ecco perchéIl primo allenamento di discesa a Beaver Creek scatena accese discussioni