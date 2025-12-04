Infortunio in allenamento per Corinne Suter, fuori dai giochi per alcune settimane

Corinne Suter deve prendersi una pausa per il momento Keystone

Corinne Suter dovrà prendersi una pausa di circa quattro settimane a causa di un incidente avvenuto in allenamento. La sciatrice di Svitto non ha però avuto necessità di un intervento chirurgico.

Keystone-SDA SDA

La squadra svizzera di sci dovrà fare a meno di una delle sue figure di riferimento nelle prossime settimane.

La specialista della velocità Corinne Suter è infatti caduta mercoledì e si è infortunata durante l'allenamento di discesa a St. Moritz.

Secondo Swiss-Ski, l'atleta di Svitto dovrà probabilmente prendersi una pausa di circa un mese, fino a quando le ferite non saranno guarite a sufficienza per permetterle di tornare a sciare.

Corinne Suter muss nach Trainingssturz in St. Moritz etwa einen Monat pausieren: 👉 https://t.co/wkxK4upo1B pic.twitter.com/CI8BOOMRP5 — SwissSkiTeam (@swissskiteam) December 4, 2025

Gli esami dettagliati effettuati presso la clinica Hirslanden di Zurigo hanno evidenziato diverse lesioni. I medici hanno diagnosticato uno strappo della fibra muscolare nella parte inferiore della gamba sinistra e una contusione all'articolazione del ginocchio sinistro.

È stata inoltre riscontrata una frattura non scomposta nell'area del retropiede destro. Fortunatamente, nessuna di queste lesioni ha richiesto un intervento chirurgico, il che significa che il processo di guarigione è stato portato avanti in modo conservativo.

Tuttavia, l'assenza di circa quattro settimane rappresenta una grave battuta d'arresto nell'inverno della Coppa del Mondo in corso.