Christof Innerhofer al 6° posto nel super-G in Val Gardena/Gröden. IMAGO/ABACAPRESS

A 41 anni, Christof Innerhofer è uno degli atleti più «anziani» della Coppa del Mondo di sci. In un'intervista rilasciata a blue News, rivela di considerare un enorme privilegio poter fare ogni giorno ciò che più ama.

Hai fretta? blue News riassume per te A 41 anni, Christof Innerhofer continua a stupire in Coppa del Mondo di sci e di recente ha ottenuto il 6° posto in Val Gardena e il 10° a Wengen.

L'italiano investe moltissimo, si allena da solo in estate e vuole realizzare il sogno di una quinta partecipazione olimpica.

Nonostante le battute d'arresto e la concorrenza, Innerhofer non pensa di smettere, ma continua a lottare per un ritorno ai vertici mondiali. Mostra di più

Christof Innerhofer è riuscito ancora una volta ad attirare l'attenzione su di sé nella discesa libera di Wengen, chiudendo al 10° posto.

L'italiano ha festeggiato molti successi nella sua lunga carriera, tra cui due medaglie olimpiche e tre mondiali. Ora, a 41 anni, sogna la sua quinta partecipazione alle Olimpiadi.

In un'intervista a blue Sport, spiega cosa sta investendo per essere competitivo e perché il ritiro non è ancora nei suoi pensieri.

Con il pettorale 37, è arrivato al 10° posto nella discesa libera di Wengen. Ha una spiegazione per questo ottimo risultato?

Christoph Innerhofer: La mia forma fisica è migliore di quella degli ultimi anni. Conosco bene il percorso e credevo di poter ottenere un tale risultato, ma arrivare sul podio con il mio numero di partenza era impossibile. Se fossi riuscito a scendere in pista con un numero migliore, sarei andato molto vicino al podio.

Lei ha 41 anni e gareggia ancora in Coppa del Mondo di sci. Come mai?

Lo sci è una dipendenza. Allenarsi, migliorare e divertirsi è una dipendenza. Il privilegio più grande è fare ciò che si ama di più per tutti i 365 giorni dell'anno. I podi non sono mai abbastanza, come nemmeno le vittorie.

Ma il suo ultimo podio risale a più di sette anni fa...

Non so per quante migliaia di giorni ho fatto ciò che amo di più fare, ogni giorno. Correre, migliorarmi. Sentire l'adrenalina e tenermi in forma. Ecco perché la motivazione a lottare per tornare in testa è ancora enorme.

Da qualche tempo lei parte dal fondo della griglia. Quanto è difficile tornare in cima al mondo?

Negli ultimi due o tre anni ho faticato perché semplicemente non ero abituato alle brutte piste dopo 15 anni di quelle belle. Quest'anno mi sono però abituato e quindi sono sicuro che riuscirò a risalire la classifica.

Con il 6° posto in Val Gardena e il 10° a Wengen, ha ottenuto di nuovo ottimi risultati. Ma c'è molta concorrenza nella squadra italiana di velocità. È ottimista riguardo a una possibile partecipazione alle Olimpiadi?

In Val Gardena avrei potuto salire sul podio nella seconda gara senza l'errore sullo sci interno. E a Wengen sarei potuto partire con un numero molto più basso e sarei potuto arrivare sesto o settimo. Ma non mi arrendo, non mi fermerò finché non avrò fatto un altro passo avanti.

Quindi non pensa di ritirarsi?

Non c'è niente di meglio che poter sperimentare di nuovo la possibilità di salire a bordo di un'imbarcazione. Sapere di avere ancora tanti fan, anche se non vinco più. Fortunatamente, è anche la persona che conta. E non conta quanto sei ricco, quanto sei bello o quanti podi hai. Posso dire di essere rimasto lo stesso ed è per questo che sto cercando di perseguire il mio sogno d'infanzia il più a lungo possibile.

Lei è ancora uno dei preferiti dai fan.

I tifosi non dimenticano che sono stato anche io al top. L'anno scorso uno di loro mi ha visto e mi ha detto che era felice di avermi incontrato e mi ha ringraziato per i 19 anni in cui ha fatto il tifo per me e che ha guardato le gare grazie a me. Sono frasi così belle che quasi mi sono messo a piangere. Poi ho capito di avere ancora tanti tifosi che mi hanno nel cuore.

Come riesce a essere ancora competitivo a 41 anni?

Quando gli altri sciatori professionisti vanno in vacanza, in estate, io trascorro giugno, luglio e agosto ad allenarmi da solo sul Passo dello Stelvio. Nessuno sforzo è troppo grande per me per continuare a fare tutto il possibile. Devo prepararmi nel modo giusto e se l'allenamento con la squadra nazionale inizia solo il 20 agosto, per me è troppo tardi.

Quindi ha bisogno di più giorni di sci rispetto a un atleta più giovane?

Più si invecchia, più velocemente si perde la sensibilità. Per questo bisogna mantenere il feeling. A 20 anni puoi giocare tre ore a calcio, tre ore a hockey e tutto va bene. A 40 anni, invece, il giorno dopo tutto fa male perché non sei più abituato. Per me è importante mantenere il ritmo.

Essere in Coppa del Mondo di sci con tutti i suoi colleghi più giovani la mantiene giovane?

Se penso al fatto che ho 41 anni e sono ancora in corsa, devo dire: pazzesco! Ricordo una volta che ho guardato Kitzbühel, Paolo Accola aveva 36 anni ed era arrivato decimo. Il commentatore televisivo disse: «Incredibile, Paul Accola decimo a quell'età». E oggi, a 41 anni, sono al 10° posto.

Questo dimostra cosa è possibile fare con il corpo e quanto a lungo si possa essere in forma come un 20enne. E questo è, in generale, bello. A 40 anni non si è vecchi! Ma ormai nemmeno più a 50 o a 60.

È una sensazione particolare quella di allenarsi con compagni di squadra molto più giovani? Giovanni Franzoni (24 anni), vincitore di Wengen, deve averla ammirata in passato.

Aveva tre anni quando sono entrato in Nazionale! Dominik Paris e io lo prendiamo sempre in giro quando parliamo del passato. Quando citiamo magari Kjetil André Aamodt, Lasse Kjus o Bruno Kernen... beh, lui non li conosce nemmeno e quindi ci chiede sempre: «Ma chi sono?!».