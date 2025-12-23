  1. Clienti privati
Lutto nello sport Muore durante un ritiro pre-olimpico il 27enne biatleta Sivert Bakken

SDA

23.12.2025 - 19:06

Sivert Guttorm Bakken aveva 27 anni
KEYSTONE

È morto nel sonno, per un probabile malore, durante un ritiro pre-olimpico a passo Lavazé, in Trentino, il biatleta norvegese Sivert Bakken.

Keystone-SDA

23.12.2025, 19:06

23.12.2025, 19:12

Il 27enne era in val di Fiemme con la sua squadra per un periodo di preparazione in vista delle gare di Coppa del mondo di gennaio e, soprattutto, delle Olimpiadi che svolgeranno a pochi chilometri da passo Lavazé a Tesero.

Il biatleta sarebbe stato trovato da alcuni compagni di squadra esanime nella sua stanza d'albergo, allarmati dal fatto che non era sceso a fare colazione all'orario concordato.

