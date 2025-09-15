  1. Clienti privati
Lutto nello sci È morto Matteo Franzoso, un altro giovane atleta italiano. «Troppi i danni causati dal trauma»

Swisstxt

15.9.2025 - 20:28

Matteo Franzoso
Matteo Franzoso
Reuters

 A poco meno di un anno dalla morte di Matilde Lorenzi, un altro tragico incidente ha sconvolto l’Italia dello sci.

,

SwissTXT, Igor Sertori

15.09.2025, 20:28

15.09.2025, 21:17

È morto il talento dello sci Marco Degli Uomini, l'ultimo SMS alla madre: «Non preoccuparti»

Caduta per il 18enne italianoÈ morto il talento dello sci Marco Degli Uomini, l'ultimo SMS alla madre: «Non preoccuparti»

Il 25enne Matteo Franzoso si è spento a Santiago del Cile per le conseguenze di un edema cerebrale riportato a causa di una caduta, avvenuta sabato in allenamento, sulla pista di La Parva a 50km dalla capitale cilena.

La carriera

A livello giovanile, Franzoso si era classificato quarto nella discesa libera ai Campionati mondiali juniores di Narvik, nel 2020. Ha debuttato in Coppa Europa il 13 dicembre 2017 e la sua prima e unica vittoria nel circuito risale al Super-G del 29 novembre 2021 a Zinal.

Nella stessa stagione aveva fatto il suo debutto in Coppa del Mondo il 17 dicembre, nel super-G di Val Gardena. Diciassette le sue presenze nel circuito principale (11 super-G e 6 discese libere), dove ha registrato un 28° posto nel super-G di Cortina d'Ampezzo il 28 gennaio 2023 come miglior risultato.

Ha anche vinto il titolo italiano di combinata nel 2023. La sua ultima partecipazione alla Coppa del Mondo risale alle gare norvegesi di Kvitfjell dello scorso marzo. 

La dinamica dell'incidente

Qui di seguito la nota diramata dalla federazione italiana di sci: «Franzoso ha affrontato male il primo piccolo salto sulla pista di allenamento, finendo per essere sbalzato in avanti verso le reti. Ha superato due file di recinzioni e si è schiantato contro una recinzione posizionata a 6-7 metri dal percorso. Raggiunto immediatamente dall'elicottero, l'atleta delle Fiamme Gialle, cresciuto sciando a Sestriere, è stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva e posto in coma farmacologico. Con il passare delle ore, però, il corpo di Franzoso non ha più retto ai danni causati dal trauma». 

È morta la giovane promessa dello sci italiano Matilde Lorenzi

Era caduta in allenamentoÈ morta la giovane promessa dello sci italiano Matilde Lorenzi

