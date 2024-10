È morta la giovane promessa dello sci italiano Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi Instagram

Non ce l'ha fatta Matilde Lorenzi, la giovane promessa dello sci azzurro che lunedì era caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales, in Alto Adige. La 20enne piemontese è morta all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

SDA

L'atleta piemontese si era messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino e, sempre l'anno scorso, si è classificata al sesto posto in discesa e all'ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Mostra di più

A dare la notizia è stato il Ministero della difesa italiano attraverso un post sulle reti sociali.

La #Difesa e il Ministro @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'@Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un… pic.twitter.com/In492Y6v4c — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) October 29, 2024

Vantava anche un 11mo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa.

Lorenzi, caporale, apparteneva al gruppo sportivo dell'Esercito. Ha una sorella, Lucrezia, anche lei sciatrice.

ATS / sam