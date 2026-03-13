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Ecco il video Johannes Klaebo ricoverato in ospedale dopo una violenta caduta

Clara Francey

13.3.2026

Il fondista norvegese Johannes Høsflot Klaebo, vincitore di sei titoli olimpici a Milano-Cortina, è stato ricoverato in ospedale dopo una pesante caduta. L’atleta soffre di una «lieve commozione cerebrale», ha annunciato venerdì la Federazione norvegese di sci.

Agence France-Presse

13.03.2026, 15:23

Durante la semifinale dello sprint disputata giovedì a Drammen, in Norvegia, la stella dello sci di fondo, 29 anni, è stata trascinata a terra dalla caduta dell’americano Ben Ogden. La parte posteriore della sua testa ha colpito violentemente la pista.

«È stato diagnosticato un lieve trauma cranico con una leggera commozione cerebrale», ha dichiarato in un comunicato il medico della federazione, Ove Feragen.

Tenuto sotto osservazione in ospedale, Klaebo non prenderà quindi parte alla 50 chilometri di Holmenkollen, in programma sabato a Oslo.

Considerato il miglior fondista di tutti i tempi, Klaebo ha già conquistato la Coppa del Mondo generale della stagione. L’annata 2025-2026 si concluderà dal 20 al 22 marzo a Lake Placid, negli Stati Uniti.

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