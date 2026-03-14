Nell'ultimo appuntamento prima delle finali di Lake Placid, Nadja Kaelin si è regalata un risultato di assoluto prestigio.
La 24enne rossocrociata ha infatti centrato la top 10 nella 50km dell’Holmenkollen, dimostrando di trovarsi a proprio agio sulla distanza che le ha regalato il fantastico bronzo olimpico a Milano Cortina 2026.
L'engadinese ha chiuso la propria prova in 8a posizione a 3’03"9 da Frida Karlsson, che ha condotto un podio tutto svedese.
Tra gli uomini hanno dominato i norvegesi, occupando le prime 8 posizioni. La vittoria è andata a Einar Hedegart.