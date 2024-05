Aleksander Aamodt Kilde e Mikaela Shiffrin si godono il loro tempo insieme. Imago

Quattro mesi fa Aleksander Aamodt Kilde è stato vittima di una brutale caduta. In una recente intervista il norvegese parla delle sue paure, dei suoi progressi e di Mikaela Shiffrin, l'amore della sua vita.

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te A gennaio, Aleksander Aamodt Kilde ha avuto una grave caduta a Wengen.

«La paura fa sempre parte di questo sport», dice Kilde. Ma, è determinato a tornare a gareggiare il prima possibile.

Kilde parla anche di Mikaela Shiffrin, la sua fidanzata, che significa tutto per lui. Mostra di più

A poco più di quattro mesi dall'orribile incidente di Wengen, Kilde ha riasciato un'intervista a «Eurosport»: «Voglio dimostrare a me stesso che non è ancora finita. Voglio continuare a realizzare cose e ad avere successo, e credo di poterlo fare».

Questo è il suo grande obiettivo e sta lavorando duramente per raggiungerlo.

All'inizio è stato vittima della depressione: «Per la prima volta ho sentito davvero le conseguenze di questo sport e di una caduta così grave. Per molto tempo ho faticato a credere di poterlo fare di nuovo. È stato molto difficile per me mentalmente - e ancora più difficile da accettare».

«Ho ancora un lungo viaggio davanti a me, ma...»

È convinto che il tempo guarisca quasi tutto e quindi guarda avanti con fiducia. «Sto molto meglio ora rispetto a qualche mese fa. Ho ancora un lungo viaggio davanti a me, ma sono sulla strada giusta e sto facendo progressi. Mi mancano ancora alcuni mesi e mi prenderò tutto il tempo necessario per rimettermi in forma il più possibile».

Kilde non crede che la paura possa rallentare il suo ritorno: «La paura fa sempre parte di questo sport. So che c'è. Quando tornerò in pista per la prima volta, mi porrò molte domande. Ma so anche di aver già vinto la paura in passato».

L'unica cosa importante è che rimanga paziente.

Nel complesso, la riabilitazione va come sperava. Con un'eccezione: «La spalla mi ha causato problemi per molto più tempo di quanto pensassi. Ho difficoltà a muoverla correttamente e a svolgere le mie attività abituali. Devo solo concedermi un po' di tempo. La cosa positiva è che non devo sciare con la spalla».

Shiffrin è il grande amore di Kilde

Ma negli ultimi mesi ci sono state anche delle belle notizie, come il fidanzamento con Mikaela Shiffrin.

Quando gli si chiede della sua dolce metà, Kilde si entusiasma: «Quando fai la proposta di matrimonio alla persona più importante della tua vita, è una cosa piuttosto semplice. Mikaela è incredibile, e anche in momenti così difficili si può sentire la sua attenzione e quanto mi sostiene. Ci sono molte cose positive che ha portato nella mia vita».

Kilde non può o non vuole immaginare un futuro senza la stella dello sci statunitense, come sottolinea più volte: «La proposta era per chiarire che voglio passare il resto della mia vita con questa donna. Lei significa tutto per me. È sicuramente qualcosa che ricorderò per il resto della mia vita».