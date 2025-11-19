Aleksander Kilde sta per tornare in Coppa del Mondo di sci. Imago

Cinque operazioni, infezioni e attacchi di panico: la stella dello sci Aleksander Kilde ha avuto un periodo difficile. Ora sembra che il rientro del norvegese potrebbe avvenire prima del previsto.

Sandro Zappella

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo un grave infortunio e diverse sfide anche mentali, Aleksander Aamodt Kilde potrebbe fare il suo ritorno in Coppa del Mondo già a fine novembre, a Copper Mountain.

Dopo il grave incidente a Wengen nel gennaio 2024, Kilde ha dovuto prendersi l'intera stagione di riposo a causa di molteplici operazioni alla spalla e di un'infezione potenzialmente letale.

Nonostante gli attacchi di panico durante la riabilitazione, il 33enne vede il suo ritorno come un successo e vuole prepararsi per una possibile partecipazione ai Giochi Olimpici senza alcuna pressione. Mostra di più

Il ritorno in pista di Aleksander Aamodt Kilde si avvicina rapidamente. Il norvegese aveva infatti programmato il suo ritorno in Coppa del Mondo per le gare di discesa libera di Beaver Creek all'inizio di dicembre. Ma ora sembra che Kilde potrebbe tornare in gara già a Copper Mountain.

Lo specialista della velocità ha infatti rivelato, in occasione di un evento mediatico internazionale, citato da SKINEW: «Molto probabilmente, o almeno spero, mi vedrete al via a Copper».

Il suo obiettivo principale è la discesa libera di Beaver Creek, quindi una partenza a Copper farebbe parte del suo ritorno.

Attacchi di panico e notti insonni

L'ultima apparizione di Kilde in Coppa del Mondo risale al gennaio 2024, quando cadde pesantemente nella zona di arrivo a Wengen.

Il norvegese si è procurato un taglio alla coscia e un complesso infortunio alla spalla. La frattura della spalla è stata particolarmente problematica, tanto da richiedere un totale di cinque operazioni e da portare a un'infezione potenzialmente letale.

Di conseguenza, il nativo di Baerum, ha dovuto saltare l'intera stagione 2024/25.

Oltre alla spalla, ha dovuto affrontare anche l'aspetto mentale dell'infortunio. Il 33enne rivela di essere stato ripetutamente accompagnato da paure durante la riabilitazione.

«A volte il liquido entra nella spalla. È abbastanza normale durante la riabilitazione, ma ho subito pensato: è un'altra infezione?». Il norvegese racconta di aver sofferto anche di attacchi di panico e notti insonni.

Già un successo essere di nuovo al via

Ma ora il ritorno del 21 volte vincitore della Coppa del Mondo è imminente: «Mi sento pronto a ripartire con Copper e ad allenarmi con i ragazzi. Non vedo l'ora», ha detto, spiegando che deciderà a Copper Mountain, dove si disputeranno un super-G e uno slalom gigante a fine novembre, se gareggiare o meno a Beaver Creek.

A Beaver Creek sono previste quattro gare all'inizio di dicembre. Le gare di discesa libera sono previste per il 4 e il 5 dicembre, un super-G il 6 dicembre e uno slalom gigante il 7 dicembre.

Il compagno di Mikaela Shiffrin non sa ancora cosa aspettarsi dalle gare: «Ci sono ancora molte domande senza risposta, come ad esempio se sono pronto per andare di nuovo a tutto gas».

Lui spera di allenarsi sugli sci per il maggior numero di ore possibile e di essere in grado di «saltare e scendere ad alta velocità»: «È già un successo essere di nuovo al via, e se tornasse a essere competitivo sarebbe fantastico».

Non si vede però come il favorito per i prossimi Giochi Olimpici del febbraio prossimo, ma vede questo come un fatto positivo: «Questo mi dà anche un po' di spazio per fare il mio lavoro e concentrarmi sulle cose importanti al momento».