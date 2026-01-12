  1. Clienti privati
Sci alpino Kilde rinuncia alle gare di Wengen

Swisstxt

12.1.2026 - 18:04

Niente da fare per Aleksander Kilde.
Keystone

Aleksander Kilde ha annunciato che non prenderà parte alle gare in programma questo weekend a Wengen.

12.01.2026, 18:29

Per non perdersi nulla. Il calendario completo della Coppa del Mondo di sci 2025/26

«Dedicare un intero giorno a una sola discesa non è l’ideale per me in questo momento – ha spiegato il norvegese su Instagram – Preferisco concentrarmi sugli allenamenti, dove posso fare 4, 5, o anche 6 discese di qualità in una giornata».

Il 33enne è tornato alle gare in questa stagione dopo due anni di assenza in seguito alla caduta proprio sul Lauberhorn e non si sente ancora pronto ad affrontare l’iconica quanto temibile gara bernese.

Ha rischiato grosso!. Perde l’equipaggio e arriva solo al traguardo: ecco come il pilota di bob ha evitato il peggio

Ha rischiato grosso!Perde l’equipaggio e arriva solo al traguardo: ecco come il pilota di bob ha evitato il peggio

Slalom di Adelboden. «Che sport maledetto…»: lo sfogo di Ramon Zenhäusern dopo la svolta

Slalom di Adelboden«Che sport maledetto…»: lo sfogo di Ramon Zenhäusern dopo la svolta

«Non è quello che volevo...». Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri

«Non è quello che volevo...»Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri

Espanyol – Barcelona 0-2

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

03.01.2026

Real Madrid – Betis 5-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Real Sociedad – Atlético 1-1

LALIGA | 18ème journée | Saison 25/26

04.01.2026

Espanyol – Barcelona 0-2

Real Madrid – Betis 5-1

Real Sociedad – Atlético 1-1

