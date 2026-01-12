Aleksander Kilde ha annunciato che non prenderà parte alle gare in programma questo weekend a Wengen.
«Dedicare un intero giorno a una sola discesa non è l’ideale per me in questo momento – ha spiegato il norvegese su Instagram – Preferisco concentrarmi sugli allenamenti, dove posso fare 4, 5, o anche 6 discese di qualità in una giornata».
Il 33enne è tornato alle gare in questa stagione dopo due anni di assenza in seguito alla caduta proprio sul Lauberhorn e non si sente ancora pronto ad affrontare l’iconica quanto temibile gara bernese.