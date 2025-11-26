Il momento del rientro alle competizioni di Aleksander Kilde è finalmente arrivato.

Il norvegese, come annunciato da lui stesso sui social, sarà infatti al cancelletto di partenza del Super G di giovedì a Copper Mountain.

Per il 33enne sarà la prima gara dopo quasi due anni, in seguito all'infortunio subito a Wengen nel gennaio 2024. Kilde aveva infatti riportato la lussazione di una spalla seguita da alcune complicazioni che l'avevano costretto a rinunciare a tutta la scorsa stagione. «Due anni sono sembrati un'eternità, ma questo è il giorno per cui ho lottato», ha detto il norvegese.