Sci alpino Ecco la conferma: Kilde torna a gareggiare

Swisstxt

26.11.2025 - 20:03

Il momento del rientro alle competizioni di Aleksander Kilde è finalmente arrivato.

SwissTXT

26.11.2025, 20:03

26.11.2025, 20:10

Dopo l'incidente di Wengen. Kilde parla dei suoi attacchi di panico e dell'imminente ritorno sulle piste

Dopo l'incidente di WengenKilde parla dei suoi attacchi di panico e dell'imminente ritorno sulle piste

Il norvegese, come annunciato da lui stesso sui social, sarà infatti al cancelletto di partenza del Super G di giovedì a Copper Mountain.

Per il 33enne sarà la prima gara dopo quasi due anni, in seguito all'infortunio subito a Wengen nel gennaio 2024. Kilde aveva infatti riportato la lussazione di una spalla seguita da alcune complicazioni che l'avevano costretto a rinunciare a tutta la scorsa stagione. «Due anni sono sembrati un'eternità, ma questo è il giorno per cui ho lottato», ha detto il norvegese.

Coppa del Mondo di sci 2025/2026

Pronti, partenza via! La stagione della Coppa del Mondo di sci è partita! blue News vi informa su tutto ciò che accade in pista e fuori: tutte le gare, i risultati e notizie sulle stelle dello sci. Con noi rimanete sempre aggiornati.

Keystone

