Johannes Klaebo ha fatto 6 su 6 nello sprint in stagione trionfando in Engadina.

Swisstxt

Alle sue spalle Edvin Anger e Federico Pellegrino. Quest’ultimo è venuto a contatto con Valerio Grond, unico elvetico in finale, facendogli perdere il ritmo (quinto al traguardo).

In campo femminile vittoria per Jonna Sundling, mentre la miglior svizzera è stata Elina Meier (out in semi).