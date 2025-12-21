Rimasto con un pugno di mosche nel concorso del sabato, Ryoyu Kobayashi si è preso la sua rivincita sul trampolino di Engelberg.
Risalendo dalla quinta piazza, il giapponese è riuscito a mettersi alle spalle anche il vincitore della vigilia, Domen Prevc, che sembrava lanciatissimo verso la doppietta. Sul podio ha trovato nuovamente spazio anche Felix Hoffmann, mentre per gli svizzeri non c'è stata particolare fortuna.
Dei tre approdati alla seconda manche, il migliore è risultato Sandro Hauswirth, 23esimoo. La famiglia Prevc ha comunque celebrato la vittoria di Nika al femminile.