Henrik Kristoffersen è stato battuto da Marco Odermatt nella Coppa del Mondo generale in ognuno degli ultimi tre anni. Il prossimo inverno, il norvegese vuole attaccare di nuovo con un nuovo allenatore.

Henrik Kristoffersen cambia allenatore e sceglie il giovane Tobias Rövde, 22 anni, dopo una stagione tutto sommato positiva.

Nonostante tre successi in Coppa del Mondo e il globo di slalom, ai Mondiali è rimasto senza medaglie.

Le ragioni della separazione non sono state rese note, ma la federazione parla di un cambio senza tensioni.

Kristoffersen punta ora alla stagione olimpica, deciso a conquistare finalmente il vertice assoluto. Mostra di più

Henrik Kristoffersen si separa dal suo allenatore Jörgen Nordlund dopo un solo anno di collaborazione. La decisione è stata confermata dal direttore sportivo norvegese Claus Ryste.

Il sostituto è già stato trovato: d'ora in poi il 30enne sarà allenato dal 22enne Tobias Rövde.

Il cambiamento arriva a sorpresa: dopo tutto, Kristoffersen può vantare una stagione di successo. L'atleta ha conquistato tre vittorie in Coppa del Mondo e si è assicurato il piccolo globo di cristallo nello slalom.

Ai Campionati del Mondo di Saalbach/Hinterglemm, però, è rimasto a mani vuote.

La federazione non ha voluto comunicare i motivi della separazione. Secondo Ryste, però, non c'è «nulla di drammatico» dietro il cambiamento. Piuttosto, vedono il giovane Rövde come un vero e proprio rinforzo.

«Ha appena concluso la sua carriera attiva e porta una ventata di aria fresca alla squadra», ha dichiarato il direttore sportivo al quotidiano norvegese «Dagbladet». «È un bene per la Norvegia quando i giovani allenatori si fanno avanti».

Dopo tre secondi posti nella generale di Coppa del Mondo - ogni volta dietro a un inarrivabile Marco Odermatt - Kristoffersen si sta già preparando per le prossima sfida: la stagione olimpica.

Obiettivo? Essere il più veloce di tutti.