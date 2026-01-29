Kristoffersen piange dopo la vittoria e brontola: «È stupido gareggiare così» Probabilmente il mondo dello sci non ha mai visto Henrik Kristoffersen così emozionato. Dopo la sua quinta vittoria nello slalom notturno di Schladming, il norvegese versa lacrime di gioia. Poi si lamenta della pista ghiacciata. 29.01.2026

Jan Arnet Jan Arnet

Hai fretta? blue News riassume per te Henrik Kristoffersen critica ancora una volta le condizioni delle piste ghiacciate di Schladming, che definisce inadatte alle gare di sci.

Nonostante le critiche, il norvegese vince lo slalom e festeggia la sua quinta vittoria sulla Planai, un nuovo record.

Alla cerimonia di premiazione, il fuoriclasse si commuove e difende in un'intervista le sue ripetute lamentele sulle condizioni delle piste: «È stupido, sembra più una partita di hockey che una gara di sci!». Mostra di più

Martedì Henrik Kristoffersen si è dovuto accontentare del 18° posto nello slalom gigante di Schladming, e ha poi brontolato per le condizioni «ridicole» della pista. Era troppo scivolosa per uno slalom gigante, «come se si sciasse sul ghiaccio nero con pneumatici estivi».

Il giorno dopo, le condizioni erano le stesse. Solo che questa volta il norvegese se l'è cavata molto meglio e ha vinto lo slalom davanti al connazionale Atle Lie McGrath e al francese Clément Noël.

Per Kristoffersen è già la quinta vittoria a Schladming, un record sul Planai. Alla cerimonia di premiazione, il 31enne è sopraffatto dall'emozione e piange.

Hockey su ghiaccio o sci alpino?

In un'intervista alla ORF, Kristoffersen spiega le sue lacrime - e critica di nuovo: «Tutti dicono che piango troppo a causa delle condizioni e del tracciato, che sono vecchio e che non vinco nulla da Kranjska Gora, che è troppo ghiacciato... ma in realtà non credo che si debba gareggiare in condizioni del genere. È stupido, sembra più una partita di hockey su ghiaccio che una gara di sci!».

Henrik Kristoffersen è sopraffatto dall'emozione dopo la vittoria a Schladming. Keystone

Il norvegese ripete le sue parole alla SRF. «Gli sci sono costruiti per la neve, non per il ghiaccio».

Si era già lamentato delle condizioni durante le precedenti vittorie a Garmisch o in Alta Badia. «Non lo dico solo quando i risultati sono negativi, ma sempre quando è così. Oggi era troppo ghiacciato e ieri era troppo ghiacciato. Non credo che si debba correre in condizioni del genere».

«Ora posso dire: questa è casa mia!»

Naturalmente, il norvegese è comunque felice di aver conquistato la sua quinta vittoria a Schladming. «Penso che ora posso dire: questa è casa mia», ride Kristoffersen sulla ORF, facendo eco al grido di gioia di Marco Odermatt a Wengen.

«L'ultima volta che mi sono emozionato così tanto è stato cinque o sei anni fa a Madonna di Campiglio. È semplicemente incredibile».

Alla domanda di Paddy Kälin, giornalista della SRF, se un giorno aiuterebbe a preparare le piste da sci dopo la fine della sua carriera, in modo da migliorare le cose in futuro, Kristoffersen fa un altro tentativo con un luccichio negli occhi.

«Vediamo se la FIS ha abbastanza soldi e mi paga abbastanza. Penso che ne abbiano già abbastanza», ride.

«No. In questi anni ho sempre detto la mia. Al momento non posso fare altro».