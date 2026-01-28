Kristoffersen s'infuria, ancora, dopo la vittoria di Meillard: «È completamente ridicolo»

Loïc Meillard riceve le congratulazioni di Lucas Pinheiro Braathen, a Schladming. Foto: Keystone

Mentre Loïc Meillard è stato davvero in forma durante lo slalom gigante di Schladming, molti dei suoi avversari hanno lottato con la neve ghiacciata. Henrik Kristoffersen si è particolarmente irritato.

Luca Betschart Luca Betschart

Hai fretta? blue News riassume per te Loïc Meillard brilla nello spettacolo notturno di Schladming di martedì e conquista la vittoria nello slalom gigante.

A differenza dello svizzero, molti dei suoi avversari non sono stati in grado di affrontare le condizioni estremamente ghiacciate. Henrik Kristoffersen è particolarmente irritato.

Marco Odermatt, che ha mancato di poco il podio, piazzandosi al quarto posto, trae importanti insegnamenti dall'ultimo gigante prima delle Olimpiadi. Mostra di più

Loïc Meillard è il grande vincitore dello slalom gigante notturno di Schladming.

Il 29enne ha messo in difficoltà la concorrenza in condizioni di neve ghiacciata, vincendo la gara con un ampio margine davanti a Lucas Pinheiro Braathen e al sorprendente francese Alban Elezi Cannaferina.

«Non è stato sempre facile in gigante di recente. C'erano cose che non andavano bene», ha detto il vincitore nell'intervista rilasciata alla SRF. «Mi sento meglio sul ghiaccio, dove posso sciare meglio. Funziona sempre».

Il fastidio di Kristoffersen

I rivali del neocastellano si sono mostrati meno entusiasti in queste condizioni difficili. Soprattutto Henrik Kristoffersen, che ha perso più di due secondi nella prima manche con il pettorale numero 1.

«Non so se è il caso di fare un passo indietro. Non so se ridere o piangere», ha dichiarato il 31enne all'emittente norvegese Viaplay. «Ma non posso dire altro dopo Wengen». Markus Waldner (direttore di gara della FIS) mi ha messo il muso».

Waldner aveva recentemente ammonito il norvegese dopo che lo stesso si era lamentato ad alta voce delle condizioni nell'Oberland bernese.

Eppure, lo scandinavo trova parole chiare anche a Schladming: «È completamente ridicolo. Non ho mai sciato uno slalom gigante in Coppa del Mondo con condizioni così scivolose. È come sciare con pneumatici estivi su ghiaccio scivoloso. È piuttosto semplice. Le persone possono immaginarlo da sole».

Critiche anche da Pinheiro Braathen e McGrath

Kristoffersen riceve l'approvazione dell'ex connazionale Lucas Pinheiro Braathen.

«È impossibile sentirsi bene su una superficie come questa. È stata una guerra da cima a fondo», ha affermato il secondo classificato.

Anche Atle Lie McGrath la pensa così: «È una pista di pattinaggio e fa abbastanza schifo. Avevo sempre un po' troppo poco grip, gli sci continuavano a scivolarmi via».

Odermatt, tra critica velata e ottimismo

Marco Odermatt, classificatosi quarto - per una volta giù dal podio in gigante -, si è anche lasciato sfuggire alcuni commenti nell'intervista alla SRF.

«Non spero che questa sensazione sia necessaria alle Olimpiadi, ma che sia un po' più simile allo sci sulla neve».

Ma il nidvaldese si è detto soddisfatto della sua prestazione: «Se riesco a gestire questa tensione e questo attacco, allora posso andare avanti e lo sci terrà anche su questa superficie dura. Queste sono ottime considerazioni da cui prendere spunto».