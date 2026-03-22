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Sci di fondo L'ultimo ballo di Faehndrich a Lake Placid

Swisstxt

22.3.2026 - 20:59

Nadine Fähndrich
Nadine Fähndrich
KEY

La carriera di Nadine Faehndrich si è conclusa con un 24o posto nella 20km mass start di Lake Placid, che ha chiuso la stagione.

SwissTXT

22.03.2026, 20:59

22.03.2026, 21:02

Ha ottenuto un bellissimo 6o rango nella gara vinta da Jonna Sundling Nadja Kaelin, mai così ben piazzata in Coppa del Mondo.

In campo maschile, la leggenda Johannes Klaebo ha concluso la sua stagione perfetta con l’ennesimo successo e la conquista della Coppa di distanza, l’unico trofeo che mancava nella sua bacheca. Oltre ai 6 ori olimpici, il 29enne norvegese ha quindi conquistato anche tutte le coppe, la generale, quella di sprint e, appunto, quella di distanza.

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