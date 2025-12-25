La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»

La talentuosa sciatrice sedicenne Giada D'Antonio farà presto il suo debutto in Coppa del Mondo. bild: instagram/giadadantonio_/

Giada D'Antonio sta facendo scalpore nella sua prima stagione da professionista. La 16enne del Sud Italia è pronta a debuttare in Coppa del Mondo. In un'intervista rilasciata a blue News, spiega come ha trovato la strada da Napoli al circo bianco.

Hai fretta? blue News riassume per te Giada D'Antonio ha fatto scalpore a novembre quando ha vinto le sue prime due gare da sciatrice professionista sullo Schilthorn.

Da allora, l'ascesa della sedicenne è proseguita senza sosta. A Semmering, poco dopo Natale, potrà fare il suo debutto in Coppa del Mondo.

In un'intervista a blue News, la napoletana rivela come si è avvicinata allo sci e perché da bambina ha pianto dopo una vittoria. Mostra di più

Il 19 novembre, sullo Schilthorn, si è verificata una piccola sensazione sciistica.

Nella sua primissima gara da professionista, Giada D'Antonio ha vinto uno slalom FIS con il pettorale 82. In questo modo, ha impedito un successo tutto svizzero con 12 atlete nelle prime posizioni.

D'Antonio, un giorno dopo, ha dimostrato che il suo trionfo non era casuale, vincendo di nuovo con il pettorale 63, questa volta davanti a 13 donne svizzere.

«blue News» ha parlato con l'italiana la scorsa settimana e le ha chiesto se fosse sorpresa di essere riuscita a vincere le sue prime due gare da professionista.

«No, non sono stata completamente sorpresa dei miei risultati», dice D'Antonio con sicurezza, spiegando che è stato complicato riuscirci con il pettorale di partenza alto: «Il percorso era in cattive condizioni e la meteo era anche molto variabile». Tuttavia, non si aspettava di vincere entrambe le gare.

Nella sua seconda vittoria, la 16enne era già in testa a metà gara, ma non era particolarmente nervosa: «A essere sincera, nella seconda gara ero molto più tranquilla e mi sentivo più forte», ha detto la sedicenne.

Dal Vesuvio alla Coppa del Mondo

Nel giro di un mese, l'adolescente ha vissuto molte nuove esperienze. Tra le altre cose, si è recata a Copper Mountain per la Nor-Am Cup, l'equivalente della Coppa Europa.

«Le cose si stanno sviluppando molto rapidamente per me in questo momento, non pensavo che sarei stata selezionata per le gare negli Stati Uniti», dice la giovane atleta, che si è classificata all'11esimo e al 13esimo posto nei due slalom giganti - sempre con numeri di partenza molto alti.

Quando la scorsa settimana le è stato chiesto da blue News quali sono i suoi progetti per il prossimo futuro, ha risposto di aver un obiettivo chiaro: «Incrocio le dita e spero di poter debuttare in Coppa del Mondo in questa stagione».

D'Antonio non sapeva ancora che questo obiettivo sarebbe diventato presto realtà, perché è stata convocata dalla Federazione Italiana di Sci (FISI) per lo slalom di Coppa del Mondo che si terrà a Semmering il 28 dicembre.

Ciò significa che salterà completamente la fase di Coppa Europa e potrà gareggiare direttamente contro le migliori atlete del pianeta.

In quell'occasione potrà confrontarsi con il suo modello di riferimento, anche se separato da molti numeri di partenza: «Mi ispiro a Michaela Shiffrin. Non è una sorpresa, ma penso che sia la più grande».

Mikaela Shiffrin è il grande modello di Giada D'Antonio. KEYSTONE

Dal Vesuvio alla Coppa del Mondo di sci

La sua storia è ancora più impressionante se si conoscono le sue origini. È nata a Napoli, figlia di un dentista italiano e di una madre colombiana-ecuadoriana.

Vive a San Sebastiano al Vesuvio, ai piedi del vulcano, ed è membro dello Sci Club Vesuvio. Come si arriva dal Vesuvio alla Coppa del Mondo di sci? «Ho iniziato a sciare con mio padre quando ero molto giovane, è sempre stato un suo hobby».

La sciatrice azzurra spiega che è per questo che ha sempre avuto la passione per lo sci; sebbene da bambina abbia praticato anche altri sport come il nuoto o il pattinaggio, lo sci è sempre stato il suo preferito: «Certo non è facile, perché sono dovuta andare via di casa presto per realizzare i miei sogni», dice la sedicenne, spiegando la difficile decisione di concentrarsi sullo sci.

Ha partecipato a numerose gare da bambina, è passata da tutti i livelli giovanili e ha ancora un ricordo vivido di quando ha vinto una gara: «Ho ricevuto un premio speciale, ma ho pianto perché volevo un altro premio, che era per il secondo o il terzo posto».

Giada, per ora, gareggia solo in slalom e slalom gigante, ma annuncia: «Al momento mi sto concentrando su queste due, ma penso che in futuro potrei provare a gareggiare in più discipline per diventare più versatile».

I media parlano della «Shakira dello sci»

La giovane ha partecipato solo a 11 gare professionistiche nella sua carriera, ma il suo inizio fulminante nel circo bianco ha fatto scalpore anche fuori dall'Italia. Il tabloid austriaco «Krone» la chiama già «Ski-Shakira» per via delle sue origini.

E la sedicenne sa bene come farsi conoscere. Ha già più di 14'000 follower su Instagram.

Come giovane sciatrice, è importante costruirsi un'immagine come "marchio"? «Sì, bisogna pensarci per il futuro, ma al momento pubblico solo quello che mi va. È del tutto normale. Io stessa sono sorpresa di avere così tanti follower».

Per ora, però, vuole fare di nuovo scalpore sulle piste da sci. Soprattutto il 28 dicembre, in occasione del suo debutto in Coppa del Mondo a Semmering. Sarà lei a suscitare la prossima sensazione sciistica?