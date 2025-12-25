  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La «Shakira delle nevi» La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»

Sandro Zappella

25.12.2025

La talentuosa sciatrice sedicenne Giada D'Antonio farà presto il suo debutto in Coppa del Mondo.
La talentuosa sciatrice sedicenne Giada D'Antonio farà presto il suo debutto in Coppa del Mondo.
bild: instagram/giadadantonio_/

Giada D'Antonio sta facendo scalpore nella sua prima stagione da professionista. La 16enne del Sud Italia è pronta a debuttare in Coppa del Mondo. In un'intervista rilasciata a blue News, spiega come ha trovato la strada da Napoli al circo bianco.

,

Sandro Zappella, Nicolò Forni

25.12.2025, 14:56

25.12.2025, 15:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Giada D'Antonio ha fatto scalpore a novembre quando ha vinto le sue prime due gare da sciatrice professionista sullo Schilthorn.
  • Da allora, l'ascesa della sedicenne è proseguita senza sosta. A Semmering, poco dopo Natale, potrà fare il suo debutto in Coppa del Mondo.
  • In un'intervista a blue News, la napoletana rivela come si è avvicinata allo sci e perché da bambina ha pianto dopo una vittoria.
Mostra di più

Il 19 novembre, sullo Schilthorn, si è verificata una piccola sensazione sciistica.

Nella sua primissima gara da professionista, Giada D'Antonio ha vinto uno slalom FIS con il pettorale 82. In questo modo, ha impedito un successo tutto svizzero con 12 atlete nelle prime posizioni.

D'Antonio, un giorno dopo, ha dimostrato che il suo trionfo non era casuale, vincendo di nuovo con il pettorale 63, questa volta davanti a 13 donne svizzere.

Un altro caso Colturi?. Una talentuosa sciatrice italiana, partita con il numero 82, batte le svizzere sullo Schlitthorn

Un altro caso Colturi?Una talentuosa sciatrice italiana, partita con il numero 82, batte le svizzere sullo Schlitthorn

«blue News» ha parlato con l'italiana la scorsa settimana e le ha chiesto se fosse sorpresa di essere riuscita a vincere le sue prime due gare da professionista.

«No, non sono stata completamente sorpresa dei miei risultati», dice D'Antonio con sicurezza, spiegando che è stato complicato riuscirci con il pettorale di partenza alto: «Il percorso era in cattive condizioni e la meteo era anche molto variabile». Tuttavia, non si aspettava di vincere entrambe le gare.

Nella sua seconda vittoria, la 16enne era già in testa a metà gara, ma non era particolarmente nervosa: «A essere sincera, nella seconda gara ero molto più tranquilla e mi sentivo più forte», ha detto la sedicenne.

Dal Vesuvio alla Coppa del Mondo

Nel giro di un mese, l'adolescente ha vissuto molte nuove esperienze. Tra le altre cose, si è recata a Copper Mountain per la Nor-Am Cup, l'equivalente della Coppa Europa.

«Le cose si stanno sviluppando molto rapidamente per me in questo momento, non pensavo che sarei stata selezionata per le gare negli Stati Uniti», dice la giovane atleta, che si è classificata all'11esimo e al 13esimo posto nei due slalom giganti - sempre con numeri di partenza molto alti.

Quando la scorsa settimana le è stato chiesto da blue News quali sono i suoi progetti per il prossimo futuro, ha risposto di aver un obiettivo chiaro: «Incrocio le dita e spero di poter debuttare in Coppa del Mondo in questa stagione».

D'Antonio non sapeva ancora che questo obiettivo sarebbe diventato presto realtà, perché è stata convocata dalla Federazione Italiana di Sci (FISI) per lo slalom di Coppa del Mondo che si terrà a Semmering il 28 dicembre.

Ciò significa che salterà completamente la fase di Coppa Europa e potrà gareggiare direttamente contro le migliori atlete del pianeta.

In quell'occasione potrà confrontarsi con il suo modello di riferimento, anche se separato da molti numeri di partenza: «Mi ispiro a Michaela Shiffrin. Non è una sorpresa, ma penso che sia la più grande».

Mikaela Shiffrin è il grande modello di Giada D'Antonio.
Mikaela Shiffrin è il grande modello di Giada D'Antonio.
KEYSTONE

Dal Vesuvio alla Coppa del Mondo di sci

La sua storia è ancora più impressionante se si conoscono le sue origini. È nata a Napoli, figlia di un dentista italiano e di una madre colombiana-ecuadoriana.

Vive a San Sebastiano al Vesuvio, ai piedi del vulcano, ed è membro dello Sci Club Vesuvio. Come si arriva dal Vesuvio alla Coppa del Mondo di sci? «Ho iniziato a sciare con mio padre quando ero molto giovane, è sempre stato un suo hobby».

La sciatrice azzurra spiega che è per questo che ha sempre avuto la passione per lo sci; sebbene da bambina abbia praticato anche altri sport come il nuoto o il pattinaggio, lo sci è sempre stato il suo preferito: «Certo non è facile, perché sono dovuta andare via di casa presto per realizzare i miei sogni», dice la sedicenne, spiegando la difficile decisione di concentrarsi sullo sci.

Ha partecipato a numerose gare da bambina, è passata da tutti i livelli giovanili e ha ancora un ricordo vivido di quando ha vinto una gara: «Ho ricevuto un premio speciale, ma ho pianto perché volevo un altro premio, che era per il secondo o il terzo posto».

Giada, per ora, gareggia solo in slalom e slalom gigante, ma annuncia: «Al momento mi sto concentrando su queste due, ma penso che in futuro potrei provare a gareggiare in più discipline per diventare più versatile».

I media parlano della «Shakira dello sci»

La giovane ha partecipato solo a 11 gare professionistiche nella sua carriera, ma il suo inizio fulminante nel circo bianco ha fatto scalpore anche fuori dall'Italia. Il tabloid austriaco «Krone» la chiama già «Ski-Shakira» per via delle sue origini.

E la sedicenne sa bene come farsi conoscere. Ha già più di 14'000 follower su Instagram.

Come giovane sciatrice, è importante costruirsi un'immagine come "marchio"? «Sì, bisogna pensarci per il futuro, ma al momento pubblico solo quello che mi va. È del tutto normale. Io stessa sono sorpresa di avere così tanti follower».

Per ora, però, vuole fare di nuovo scalpore sulle piste da sci. Soprattutto il 28 dicembre, in occasione del suo debutto in Coppa del Mondo a Semmering. Sarà lei a suscitare la prossima sensazione sciistica?

I più letti

Una concorrente del Grande Fratello confessa: «Avevo tre anni e sono stata rapita»
La vittoria di van der Poel a Hofstade è stata rovinata da un gesto vergognoso
I dossier di Epstein portano movimento in uno dei casi più sconcertanti della Svizzera
La 16enne napoletana prodigio dello sci a blue News: «Ecco da chi mi faccio ispirare»
15enni scrivono sulle dosi di droga: «Siamo ostaggi della rete malavitosa, chiamate la polizia»

Altre notizie

Al via il 26 dicembre. Il Friborgo cerca la doppietta alla Coppa Spengler

Al via il 26 dicembreIl Friborgo cerca la doppietta alla Coppa Spengler

Coppa d’Africa. Buona la prima per l'Algeria di Vladimir Petkovic

Coppa d’AfricaBuona la prima per l'Algeria di Vladimir Petkovic

Mountain bike. Sina Frei operata due volte

Mountain bikeSina Frei operata due volte

Prestito. Pezzullo giocherà la Coppa Spengler con l'Helsinki

PrestitoPezzullo giocherà la Coppa Spengler con l'Helsinki

Schiacciato da 15 metri d'acqua. La star del surf sfugge alla morte a Nazaré: «L'onda sembrava così bella»

Schiacciato da 15 metri d'acquaLa star del surf sfugge alla morte a Nazaré: «L'onda sembrava così bella»

NHL. Terzo gol stagionale per Josi

NHLTerzo gol stagionale per Josi

Video

Il gol di Daka e l’esultanza che fa paura

Il gol di Daka e l’esultanza che fa paura

Dalla gioia al terrore in pochi secondi: Patson Daka segna il gol del pareggio in Coppa delle nazioni africane e subito dopo fa temere il peggio con una caduta impressionante durante l'esultanza.

23.12.2025

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

Super League | 19° turno | stagione 25/26

21.12.2025

GC – San Gallo 1:2

GC – San Gallo 1:2

Super League | 19° turno | stagione 25/26

21.12.2025

Villarreal – Barcelona 0-2

Villarreal – Barcelona 0-2

LALIGA | 16ème journée | Saison 25/26

21.12.2025

Il gol di Daka e l’esultanza che fa paura

Il gol di Daka e l’esultanza che fa paura

Lugano – YB 3:0

Lugano – YB 3:0

GC – San Gallo 1:2

GC – San Gallo 1:2

Villarreal – Barcelona 0-2

Villarreal – Barcelona 0-2

Più video